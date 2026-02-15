Zájem o studium japonštiny v Česku sílí, přes kulturu láká hlavně mladé


V Česku roste zájem o studium japonštiny – podle oslovených jazykových škol je nejpopulárnější ze všech nabízených asijských jazyků. Pro velký zájem otevřely některé školy i kurzy navíc. Nejvíce vyhledávají japonštinu lidé do třiceti let. Dotazované školy uvádějí, že zájem sílí díky popkultuře, anime a turismu. ČT oslovila šest různých jazykových škol, které nabízejí běžné cizí jazyky, jako je angličtina a němčina, ale například i ty asijské.

I třiadvacetiletou Simonu Kelemenovou přivedla k japonštině popkultura. Jazyk se začala učit v patnácti letech jako samouk, později pokračovala v jazykové škole. „Původně jsem se chtěla učit korejštinu, ale postupně mě úplně pohltila japonština. Začala jsem sledovat anime a víc se zajímat o Japonsko jako o zemi, jeho kulturu i způsob myšlení. Postupem času mě to pohltilo natolik, že jsem se rozhodla začít se jazyk učit,“ popsala.

Česko–japonská společnost zaznamenala loni meziroční nárůst zájmu o kurz japonštiny pro dospělé o 58,5 procenta. „Na začátku roku 2025 jsme výjimečně otevřeli nový kurz začátečníků už od letního semestru, což běžně neděláme. Obvykle startujeme nové kurzy od září,“ informovala asistentka společnosti Hana Hrachovinová.

Počty kurzů zdvojnásobila od roku 2023 škola Lingua. „U japonštiny evidujeme postupný nárůst. Ve školním roce 2023/2024 jsme měli dva kurzy, letos už čtyři,“ uvedla Jitka Richterová ze sekretariátu školy.

„V posledních dvou letech evidujeme největší zájem právě o japonštinu,“ potvrzuje vedoucí jazykových škol Correct a Pelican Václav Solich s tím, že zájem narostl v jednotkách procent a před dalšími asijskými jazyky japonština vede.

Vyšší oblibu všech asijských jazyků zaznamenala také jazyková škola Manggu. „Oproti roku 2024 evidujeme přibližně desetiprocentní nárůst,“ sdělila jednatelka školy Karin Chmelarčíková.

Bez učebnice se dá naučit i 17 jazyků, ukazuje hyperpolyglotka, která dělala „trapné chyby“ v korejštině
Anime či pop-kultura

Za rostoucím zájmem o jazyk stojí podle zástupců škol více faktorů. „Důvody vidíme hlavně v turismu, vývoji japonského jenu, ale také v popkultuře. Zájem o anime se stal mainstreamovým,“ řekla Hrachovinová.

Podle lektorů školy Lingua láká japonská popkultura mladší studenty. Starší dle nich zdolávají výzvy v podobě náročného jazyka. Roli hraje také zájem o japonskou kulturu a historii, nebo pracovní a cestovatelské cíle, dodali lektoři.

Zájem o studium ruštiny upadá, roste naopak obliba španělštiny
Většina oslovených škol se shoduje, že japonština i další asijské jazyky zajímají převážně lidi do třiceti let. Podle jazykové školy Spěváček jde nejčastěji o studenty mezi sedmnácti a pětadvaceti lety. „Každý rok máme přes 140 studentů japonštiny ve skupinových a individuálních kurzech. Stejný počet je i v jednoletém denním pomaturitním studiu japonštiny, kde se studenti učí jazyk, japonské reálie i kaligrafii dvacet hodin týdně,“ popsal ředitel školy Spěváček Martin Hejhal.

„Nejmladšímu studentovi bylo třináct let, nejstaršímu 54,“ přibližuje jazyková škola Lingua.

Zájem o ukrajinštinu roste. Jazyk se chtějí naučit hlavně učitelé nebo humanitární pracovníci
Změny, které do vzdělávání přinesla covidová pandemie, se promítají do chování studentů jen částečně. Možnosti on-line výuky existují, přesto studenti podle škol upřednostňují osobní setkávání. „V případě asijských jazyků je větší zájem o prezenční výuku,“ řekla Richterová za Lingua. O on-line lekce je podle školy Spěváček zájem hlavně mimo velká města.

Kromě japonštiny je mezi asijskými jazyky oblíbená i korejština. Na některých školách stále japonštinu předčí. „Již více než dekádu, kterou tyto jazyky máme v nabídce, vede korejština,“ uvedla koordinátorka kurzů školy Toplingva Vanda Žurková. Například vietnamštinu ale většina škol nevyučuje. Pelican, který výuku vietnamštiny nabízí, přiznává, že o jazyk zájem není.

Dříve nemyslitelné, dnes běžné. Výuka jazyků, sporty nebo hraní na hudební nástroje jsou stále častěji on-line
