Výsledek senátních voleb na Rokycansku platí, Nejvyšší správní soud zamítl stížnost Karpíška

Karpíšek tvrdil, že volby ovlivnily nepravdivé informace na letácích, které jej spojovaly s vysokou cenou vody na Plzeňsku. Volební senát NSS však dospěl k závěru, že informace šířené o Karpíškovi nebyly výbušné, překvapivé ani zjevně nepravdivé, ale jen nadsazené a do jisté míry povrchní. Ve volebních kampaních jde o běžný jev, který podle NSS není ideální, ale nepředstavuje důvod ke zrušení voleb.

NSS poukázal také na to, že k postupu do druhého kola chybělo Karpíškovi více než 1600 hlasů, což je poměrně velký odstup. „Volební senát je oprávněn zasáhnout do voleb, jen pokud v průběhu voleb došlo k nezákonnosti a zároveň jsou soudci bez rozumných pochybností přesvědčení, že v jejím důsledku došlo k hrubému ovlivnění voleb. NSS však dospěl k závěru, že se o takovouto situaci nejednalo,“ uvedl Mikeš.

NSS původně ke Karpíškově stížnosti vůbec nepřihlížel. Problém spočíval v tom, že podnět sice odešel z datové schránky advokáta, avšak prostým elektronickým podpisem jej opatřil jen advokátní koncipient. Návrh tedy nebyl řádně elektronicky podepsán, oznámil loni NSS. Karpíšek v tom spatřoval porušení práva na soudní ochranu, v čemž mu dal Ústavní soud za pravdu. Poukázal na to, že návrh odešel z advokátovy datové schránky, koncipient měl řádné pověření, a nebyl tak důvod pochybovat o naplnění formálních náležitostí.