Výborný slibuje vyšší kompenzace farmářům, Balaštíková by postupovala „trochu jinak“

Uvedl, že bylo dopředu jasné, že není reálné, aby Česko dostalo celou třetinu Zemědělské krizové rezervy, kterou má EU k dispozici. Ministr informoval, že čtrnáct dní po destruktivních mrazech jednal s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. Už tehdy ho prý požádal o podporu při jednání Evropské komise. „Jsem rád, že to mělo úspěch, a je to dobrá zpráva,“ věří ministr.

Podle Výborného je rozhodnutí Evropské komise o dotaci pro české zemědělce dobrou zprávou. Při podávání žádosti o dotaci od EU se ministerstvo zemědělství drželo prvotních odhadů škod. „Zahrnuli jsme do toho všechny sektory,“ vysvětlil ministr s tím, že do škod byly zahrnuty i ovocné a lesní školky a části vinohradů.

Ministr avizoval, že dlouhodobější podpora „má být, je a bude i nadále“. Podpora, jakou ovocnáři od současné administrativy dostali, je podle ministra rekordní. Informoval, že resort zřizuje i jiné dotační programy bez ohledu na mrazy, například na restrukturalizaci sadů.

Balaštíková by si představovala podporu zemědělců „trochu jinak“. EU podle ní neurčila, že nepojištění zemědělci by měli dostat pouze poloviční podporu. Na to ministr reagoval, že pravidla jsou stejná jako za vlády ANO. Motivace zemědělců k pojišťování úrody je podle něj správným krokem.