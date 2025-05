Všichni tři odsouzení v kauze Vidkun podali dovolání k Nejvyššímu soudu

Kadlecovi vrchní soud výrazně zpřísnil trest, místo podmínky jej poslal na už zmíněného tři a půl roku do vězení. Odsouzen byl za pokus o zneužití pravomoci úřední osoby. Vrchní soud mu rovněž potvrdil pětiletý zákaz činnosti v bezpečnostních složkách, souběžně s uložením trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou mu snížil peněžitý trest ze 438 na 219 tisíc korun.

Jako první podal dovolání Kyselý odsouzený za pokus o účast ve formě organizátorství zneužití pravomoci úřední osoby, kterému vrchní soud výrazně zvýšil peněžitý trest, a to z 346 tisíc na 1,82 milionu korun, a potvrdil mu podmíněný trest

Kadlece vrchní soud poslal loni v říjnu do vězení na tři a půl roku, další dva odešli od soudu s podmíněnými a peněžitými tresty. Podle informací agentury ČTK Kadlec trest ze zdravotních důvodů nenastoupil.

Obhájce: Odsouzen na základě hospodských řečí

Krajský soud obdržel také dovolání exhejtmana Rozbořila odsouzeného za podplácení a za účastenství ve formě pomoci zločinu zneužití pravomoci. Rozbořila soud odsoudil ke dvěma letům s podmíněným odkladem na tři a půl roku a uložil mu peněžitý trest 182 tisíc. „Jako důvod jsme dali nezákonnost provedených odposlechů, způsob jejich provedení a také to, že nebylo vycházeno z právní zásady In dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve prospěch obviněného,“ přiblížil obhájce Petr Konečný. Poukázal přitom na to, že Rozbořil byl podle něj odsouzen na základě hospodských řečí, které nesměřovaly k trestné činnosti.

Podle rozsudku Kadlec Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení, šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc nebo kauzu Tesco SW. Kyselý podle žalobce tyto informace využíval k posílení svého vlivu. Oba vinu po celou dobu popírali, stejně jako bývalý hejtman Rozbořil, který je v celé kauze souzen za jednu věc, kdy podle rozsudku Kadlecovi nabízel za informace ke kauze stavby jezdeckého areálu v Lazcích úplatek. Hlavními důkazy byly odposlechy.

Vrchní soud loni v říjnu vynesl pravomocný rozsudek po devíti letech od zásahu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v Praze a Olomouckém kraji a čtyři a půl roku po otevření případu u krajského soudu. Kauza zasáhla i do nejvyšších pater policie, o místo kvůli ní přišel například šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivan Bílek či bývalý náměstek ředitele protikorupční policie Jiří Jach, od policie kvůli kauze odešel i tehdejší ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Milan Pospíšek.

U soudu poté vypovídali v pozici svědků. Zadržen a prověřován byl v souvislosti s Vidkunem i bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer, v jeho bytě v Olomouci strávili kriminalisté více než třináct hodin. Blízký přítel a obchodní partner podnikatele Kyselého však nebyl obviněn a v kauze vypovídal také jako svědek.