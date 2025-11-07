Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

29 minut
Zvolení šéfa SPD Tomia Okamury do vedení Poslanecké sněmovny demonstruje, co má v plánu vznikající koalice udělat, myslí si ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). V řadách budoucích vládních poslanců podle něj byly i respektovanější osobnosti, Okamura ale nejspíš předsedovi ANO Andreji Babišovi dává „nejlepší možnost, jak vládu poskládat za nejnižší cenu“, sdělil v Interview ČT24. Nejpodstatnější hlasování bude právě o nevydání Okamury a Babiše do rukou spravedlnosti, zhodnotil. S moderátorem Danielem Takáčem probral rovněž odstranění vlajky ze sněmovní budovy, nezaslání návrhu rozpočtu nebo náladu v ODS před volbou nového vedení.