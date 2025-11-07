Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24
29 minut
Interview ČT24: Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS)
Zdroj: ČT24

Zvolení šéfa SPD Tomia Okamury do vedení Poslanecké sněmovny demonstruje, co má v plánu vznikající koalice udělat, myslí si ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). V řadách budoucích vládních poslanců podle něj byly i respektovanější osobnosti, Okamura ale nejspíš předsedovi ANO Andreji Babišovi dává „nejlepší možnost, jak vládu poskládat za nejnižší cenu“, sdělil v Interview ČT24. Nejpodstatnější hlasování bude právě o nevydání Okamury a Babiše do rukou spravedlnosti, zhodnotil. S moderátorem Danielem Takáčem probral rovněž odstranění vlajky ze sněmovní budovy, nezaslání návrhu rozpočtu nebo náladu v ODS před volbou nového vedení.

Výběr redakce

Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

před 6 mminutami
Trump chce řešit s Orbánem schůzku s Putinem i výjimku ze sankcí

Trump chce řešit s Orbánem schůzku s Putinem i výjimku ze sankcí

18:25Aktualizovánopřed 19 mminutami
Rusové „pohlcují“ Pokrovsk, ukrajinské vedení řeší obtížné dilema

Rusové „pohlcují“ Pokrovsk, ukrajinské vedení řeší obtížné dilema

před 1 hhodinou
Exprezidentu Zemanovi vyoperovali kus tlustého střeva, píše Blesk

Exprezidentu Zemanovi vyoperovali kus tlustého střeva, píše Blesk

před 2 hhodinami
Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

07:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusko má kvůli sankcím problém s odbytem ropy

Rusko má kvůli sankcím problém s odbytem ropy

před 2 hhodinami
Babiš se sešel s některými kandidáty na ministry. Jednali o rozpočtu

Babiš se sešel s některými kandidáty na ministry. Jednali o rozpočtu

08:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků

Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků

14:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

Zvolení šéfa SPD Tomia Okamury do vedení Poslanecké sněmovny demonstruje, co má v plánu vznikající koalice udělat, myslí si ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). V řadách budoucích vládních poslanců podle něj byly i respektovanější osobnosti, Okamura ale nejspíš předsedovi ANO Andreji Babišovi dává „nejlepší možnost, jak vládu poskládat za nejnižší cenu“, sdělil v Interview ČT24. Nejpodstatnější hlasování bude právě o nevydání Okamury a Babiše do rukou spravedlnosti, zhodnotil. S moderátorem Danielem Takáčem probral rovněž odstranění vlajky ze sněmovní budovy, nezaslání návrhu rozpočtu nebo náladu v ODS před volbou nového vedení.
před 6 mminutami

Exprezidentu Zemanovi vyoperovali kus tlustého střeva, píše Blesk

Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého střeva. Nález byl nezhoubný, řekl bývalý politik Blesku. Kvůli riziku krvácení zůstane ještě hospitalizovaný. Do nemocnice Zeman nastoupil v pondělí, operovaný byl ve středu.
před 2 hhodinami

Babiš se sešel s některými kandidáty na ministry. Jednali o rozpočtu

Předseda ANO Andrej Babiš, který z pověření prezidenta Petra Pavla jedná o sestavení vlády s SPD a Motoristy, se v pátek sešel s některými kandidáty na ministry, s nimiž jednal například o rozpočtu na příští rok. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání prohlásila, že v rozpočtu vedle 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu chybí asi 32 miliard na mandatorní výdaje resortu práce a sociálních věcí a sedm miliard na spolufinancování zemědělství.
08:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků

Skupina poslanců nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů předložila dolní komoře novelu, jež zastavuje růst sociálních odvodů živnostníků. Příští rok se nemají podle předlohy zvýšit, jak to předpokládá konsolidační balíček vlády v demisi Petra Fialy (ODS), ale zůstat na letošní úrovni. Živnostníci by měli podle aktuálního vyjádření místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové ušetřit nejméně 8580 korun ročně.
14:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Servis tanků Leopard 2 A4 bude zajišťovat VOP CZ

Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína v pátek podepsal sedmiletou strategickou smlouvu s německou společností Rheinmetall o zajištění servisu tanků Leopard 2 A4, které má ve výzbroji česká armáda. VOP CZ se tak poprvé zapojuje do údržby a oprav západní bojové techniky, dosud se specializoval především na servis vozidel sovětského a východního původu.
před 3 hhodinami

Dozimetr se rozrůstá, policie obvinila sedmnáct subjektů, píší Seznam Zprávy

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v další větvi korupční kauzy Dozimetr nově obvinili třináct lidí a čtyři firmy. Napsal to server Seznam Zprávy (SZ), potvrdil to i dozorující žalobce Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Policisté znovu stíhají i ty, které obvinili už v hlavní větvi případu v roce 2022. Jde o podnikatele Michala Redla, Pavla Kosa či Zakaríu Nemraha.
15:18Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Vyvěšení vlajky je symbolické vyjádření solidarity, říká bývalý protokolista

Nově zvolený předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal svěsit ukrajinskou vlajku na budově sněmovny. Poslanci TOP 09, ODS, STAN a Pirátů zareagovali na tento krok spontánním vyvěšením vlajky napadené země ze svých kanceláří. O tom, jakými formálními pravidly se vyvěšování vlajky řídí, hovořil ve Studiu ČT24 bývalý protokolista magistrátu hlavního města Prahy Martin Churavý. Podle něj jde o kombinaci zákona o užívání státních symbolů a nepsaných pravidel, tradic, etikety a protokolů.
před 4 hhodinami

Padly pokuty za volební kampaň. ODS, SPD nebo Motoristé zaplatí tisíce korun

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) udělil první pokuty za porušení volebního zákona v souvislosti s letošními sněmovními volbami. Hnutí SPD, ODS, Motoristé a Volte Pravý blok dostali za přestupky ve volební kampani pokuty od deseti do 35 tisíc korun, potvrdil ČT Ivo Kousal z ÚDHPSH. Celkem podle něj úřad dostal padesát podnětů, například za využití komunikačních médií obce k volební kampani.
13:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...