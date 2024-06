Vlak RegioJetu jel před srážkou rychleji, než měl, říká ministr Kupka

Pardubický uzel Správa železnic několik let modernizovala a přestavovala, slavnostně stavbu zakončila 31. května. Už ale neaktivovala národní zabezpečovač a přichystala uzel na přechod na mezinárodní zabezpečovací systém ETCS, který aktivně kontroluje, zda strojvedoucí jede podle toho, jak má postavenou takzvanou vlakovou cestu. Chybu strojvedoucího je systém ETCS schopen aktivně napravit a v případě potřeby vlak zastavit. Tento systém však plánovala Správa železnic spustit až k 1. lednu příštího roku. Nyní je tedy pardubický uzel zabezpečený dle standardů, ale bezpečnost závisí na tom, zda strojvůdce neudělá chybu a neprojede návěst zakazující jízdu. Uzlem denně projedou stovky vlaků a patří k nejvytíženějším v české železniční síti.

Že jízda na červenou není v Česku naprostou výjimkou, ukazují statistiky Drážní inspekce. Loni před návěstí nezastavilo 136 vlaků, předloni 183. Podle zprávy RegioJetu jeho strojvůdci jeli na červenou loni i předloni jednou.

RegioJet má ve všech lokomotivách nainstalovaný zabezpečovací systém Mirel, který při simulační jízdě v úseku s funkčním národním zabezpečovačem automaticky a včas zastavil vlak, který překročil rychlost 47 kilometrů za hodinu. V Pardubicích jel vlak 59 kilometrů za hodinu, než si strojvedoucí chybu uvědomil a zastavil.

„Detailní analýza dat z lokomotivy ukázala, že s aktivním vlakovým zabezpečovačem by vlak začal samočinně brzdit o 458 metrů dříve, než rychlobrzdu spustil sám strojvedoucí. Výsledkem by bylo zastavení našeho vlaku přibližně o půl kilometru dříve. Oba vlaky by se nedostaly do společného kolizního bodu, protože by se vůbec nepotkaly. Vlak Regiojetu by zastavil, aniž by došlo k vjezdu na obsazenou kolej,“ uvedla mluvčí RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová.