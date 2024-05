Více než polovina domácností šetří na energiích, ukázal průzkum

Češi pokračují v úsporách při spotřebě energií i u dalších výdajů. Nějaké opatření udělalo za poslední rok v tomto směru šedesát procent tuzemských domácností, v průměru jim to přineslo úsporu kolem osm tisíc korun za rok. Polovina domácností pak plánuje další úsporné kroky i do budoucna. Stojí za tím především očekávání opětovného růstu cen energií v příštích letech, vyplývá z průzkumu společnosti Ipsos.

Největší očekávání, co do výše úspor, podle průzkumu mají lidé u fotovoltaiky. V průměru počítají s tím, že ušetří kolem 7200 korun za rok. „Reálná čísla úspor při pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla jsou pro většinu domácností podle naší analýzy ještě vyšší,“ upozornil generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Podle něj je nejefektivnější cestou kombinace těchto zařízení s úpravami bydlení, jako jsou výměna oken a dveří či alespoň částečně zateplení domu.

Největší bariérou při zvažování investic je podle průzkumu zajištění financí. Většina domácnosti je ochotna do některého opatření investovat spíše nižší částky. U zhruba třetiny respondentů jde o částku do pěti tisíc korun. Vysokou investici nad 50 tisíc korun naopak zvažuje přibližně čtrnáct procent domácností. Postupně také klesá ochota využít k opatřením vlastní peníze, naopak roste zájem o státní dotace. Zatímco loni o ně chtělo podle průzkumu požádat jedenáct procent domácností, nyní je to už 24 procent.

„V rámci Evropské unie patří Česko mezi země s nejvyšší spotřebou energie v domácnostech, to bychom chtěli společně změnit,“ podotýká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Vladman. Fond podle něj za posledních deset let podpořil investice do úsporných technologií nebo stavebních úprav za více než sedmdesát miliard pro celkem 353 tisíc domácností.