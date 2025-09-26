Většina stran a hnutí, které mají podle průzkumu agentury Kantar reálnou šanci na zvolení do sněmovny, chce změnit současnou automatickou valorizaci důchodů, a to ANO, SPD, Stačilo! a Motoristé. Proti změně nynějšího vzorce je SPOLU, STAN a Piráti. Penze se podle zákona už druhý rok pravidelně zvedají o inflaci, která vychází ze speciálního spotřebního koše pro seniory, a o třetinu růstu reálných mezd. Důchodový účet je dlouhodobě v minusu. Letos je deficit menší než před rokem. Dál ho snižovat považuje za prioritu většina politických subjektů. Piráti a Stačilo! ale odmítli vybrat odpověď ano, nebo ne.
Většina stran chce změnit nynější automatickou valorizaci důchodů
3 minuty