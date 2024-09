V prvním kole byla letos zvolena téměř pětina senátorů, v minulosti šlo spíš o vzácnost

Česko už zná jména pěti nových, respektive staronových senátorů. Stalo se tak již během prvního kola voleb. V historii senátních voleb se jedná dosud o nejvyšší počet kandidátů, kteří byli zvoleni do horní komory již v úvodním volebním střetu. Nejedná se však o jediné „poprvé”, letošní volby jich přinesly více.

Většinový volební systém se v Česku nepoužívá pro mnoho typů voleb. Jeho prostřednictvím jsou voleni pouze kandidáti do Senátu nebo do úřadu prezidenta. Logika tohoto způsobu výběru spočívá v tom, že adepti musí získat pro zisk mandátu více než 50 procent hlasů voličů, kteří přišli hlasovat. Pokud takového výsledku nikdo nedosáhne, koná se kolo druhé, do kterého postupují dva kandidáti. V něm je pak již prakticky jisté, že jeden z nich alespoň polovinu hlasů získá.

Ve volbách do Senátu se to týká každé dva roky třetiny, tedy 27 z celkových 81 obvodů. Letos se podařilo již v prvním kole volebního klání uspět rovnou pěti kandidátům, což je dosavadní rekord. Zpravidla se totiž jedná o vzácný jev.