V Praze se protestuje za práva žen i proti potratům


11. 4. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Na pražském náměstí Republiky se sešli zejména mladí lidé na podporu ženských a lidských práv. Akce Praha je feministická vyjádřila podporu svobodnému rozhodování žen o jejich těle, a tedy i o svobodě rozhodnout se o potratu v případě nechtěného těhotenství. Akce byla reakcí na Pochod pro život, který odpoledne prochází centrem Prahy a který organizují odpůrci potratů z Hnutí pro život.

Protest, na který dohlížela policie, začal na náměstí Republiky po jedenácté hodině dopolední. Byl pokojný formou karnevalu, neboť karneval je podle organizátorů místem, kde je chování vytržené z každodenního řádu a umožňuje svobodu. Organizátoři shromáždění ukončili zhruba v půl jedné, tedy v době, kdy z Hradčanského náměstí vyšel Pochod pro život. Účastníci akce se poté začali rozcházet.

Hnutí pro život chce podle řečníků vzít lidem svobodný přístup k základní zdravotní péči, k možnosti podstoupit potrat. Organizátoři protestu Praha je feministická uznávají, že nějaké procento žen podstupuje interrupce z finančních důvodů, ale pokud by organizátoři Pochodu pro život chtěli tuto problematiku skutečně řešit, měli by se zabývat spravedlivým přerozdělováním peněz, míní.

Demonstrace na podporu ženských a obecně lidských práv nazvaná Praha je feministická!, 11. dubna 2026, Praha
Zdroj: ČTK/Vít Šimánek

Někteří účastníci mávali drátěným ramínkem, jiní měli obrázek ramínka na tričkách nebo cedulích. Ramínko na šaty je totiž symbolem ilegálních a neodborně vedených potratů, které ženy podstupují, když nemají legální přístup k bezpečnému ukončení těhotenství. Davem se nesla hesla jako „ženská práva, lidská práva“, „interrupce do ústavy“ nebo „patriarchát do koše“.

V davu se objevovaly nápisy jako „Nejsem inkubátor“, nebo „Co ti je do toho, už jsem velká“ a „Držte vaše doktríny dál od její vagíny“. Objevily se také duhové vlajky, symbol hrdosti a rovnoprávnosti.

Na Pochod pro život čekali odpůrci

Pochod pro život vyšel z Hradčanského náměstí, účastníky letos organizátoři rozdělili na desítky menších pochodů, které se sejdou na Václavském náměstí. Záměrem akce je podle pořadatelů podpořit ženy, které neplánovaně přijdou do jiného stavu. Zároveň chtějí povzbudit politiky k podpoře konkrétních opatření v oblasti daní, bydlení a mobility, aby narození dítěte nevedlo k propadu životní úrovně rodiny.

Pochod pro život z Hradčanského na Václavské náměstí, 11. dubna 2026, Praha
Zdroj: ČTK/Michaela Říhová

Na účastníky pochodu v centru Prahy čekali na několika místech jejich odpůrci, kteří skandovali hesla, pískali, někde blokovali trasu. Policisté a členové antikonfliktního týmu se snaží bránit větším střetům mezi oběma tábory, které se odehrály už v předchozích letech. 

Pochod pro život zablokovali odpůrci akce
Pochod pro život

V Česku ubývá umělých přerušení těhotenství

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v Česku ubývá umělých přerušení těhotenství. Jejich roční počet klesl asi na patnáct tisíc. Od pádu komunistického režimu se tak snížil zhruba 7,5krát. Na konci osmdesátých let na deset tisíc obyvatel připadalo 110 umělých přerušení těhotenství. Do roku 2023 se počet snížil na čtrnáct zákroků na stejný počet obyvatel.

Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že k pětině umělých přerušení těhotenství vedly zdravotní důvody. Téměř polovina všech žen, které na umělé přerušení těhotenství šly, měla dvě a více dětí. Méně je také samovolných potratů. V roce 2021 jich ÚZIS zaznamenal 10 460, o deset let dřív 13 016.

Ilustrační foto

Dle Hřiba se v Maďarsku hraje o ruskou pátou kolonu, dle Rajchla o suverenitu

O víkendu rozhodnou voliči v Maďarsku o tom, jestli si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech u moci vystřídá opozice. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v Událostech, komentářích řekl, že se hraje o to, jestli bude pokračovat Orbánem reprezentovaný směr, který označil za „národně-tradicionalistický“, „suverénní“ a „sebevědomý“. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona,“ uvedl v debatě moderované Terezou Řezníčkovou šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
před 1 hhodinou

Ministerstvo financí je proti vyšší rodičovské. Resort práce musí najít peníze

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na ni ministerstvo práce a sociálních věcí neuspoří ve svém rozpočtu. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na to, že bez dalších úprav by přidání mohlo oslabit motivaci matek k dřívějšímu návratu do práce. Vyplývá to z připomínek k chystané novele se zvýšením rodičovské od ledna pro nově narozené děti.
před 2 hhodinami

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Počet lidí, kteří se nechají dobrovolně vyloučit z hazardních her, prudce vzrostl. Aktuálně jich je přes 64 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti konci roku 2024. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které rejstřík vyloučených osob spustilo už v roce 2020. Podle adiktologa Viktora Mravčíka k nárůstu přispěla novela zákona, která od července 2024 proces zjednodušila.
před 6 hhodinami

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
před 7 hhodinami

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.
před 8 hhodinami

Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) plánuje dál jezdit místo šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) na jednání Rady ministrů životního prostředí. Argumentuje stanoviskem jednoho z odborů úřadu, které podle něj umožňuje i hlasovat. Podle opozice tím evidentně překračuje své pravomoci. Mezitím se probírají náklady zmocněnce na jeho poslední cestu do Bruselu. Deník N navíc přišel s informací, že resort životního prostředí na vedoucí pozici dosadil syna vysoce postaveného úředníka.
před 18 hhodinami
