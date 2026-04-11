V Praze se protestuje za práva žen i proti potratům

Na pražském náměstí Republiky se sešli zejména mladí lidé na podporu ženských a lidských práv. Akce Praha je feministická vyjádřila podporu svobodnému rozhodování žen o jejich těle, a tedy i o svobodě rozhodnout se o potratu v případě nechtěného těhotenství. Akce byla reakcí na Pochod pro život, který odpoledne prochází centrem Prahy a který organizují odpůrci potratů z Hnutí pro život.
Protest, na který dohlížela policie, začal na náměstí Republiky po jedenácté hodině dopolední. Byl pokojný formou karnevalu, neboť karneval je podle organizátorů místem, kde je chování vytržené z každodenního řádu a umožňuje svobodu. Organizátoři shromáždění ukončili zhruba v půl jedné, tedy v době, kdy z Hradčanského náměstí vyšel Pochod pro život. Účastníci akce se poté začali rozcházet.
Hnutí pro život chce podle řečníků vzít lidem svobodný přístup k základní zdravotní péči, k možnosti podstoupit potrat. Organizátoři protestu Praha je feministická uznávají, že nějaké procento žen podstupuje interrupce z finančních důvodů, ale pokud by organizátoři Pochodu pro život chtěli tuto problematiku skutečně řešit, měli by se zabývat spravedlivým přerozdělováním peněz, míní.
Někteří účastníci mávali drátěným ramínkem, jiní měli obrázek ramínka na tričkách nebo cedulích. Ramínko na šaty je totiž symbolem ilegálních a neodborně vedených potratů, které ženy podstupují, když nemají legální přístup k bezpečnému ukončení těhotenství. Davem se nesla hesla jako „ženská práva, lidská práva“, „interrupce do ústavy“ nebo „patriarchát do koše“.
V davu se objevovaly nápisy jako „Nejsem inkubátor“, nebo „Co ti je do toho, už jsem velká“ a „Držte vaše doktríny dál od její vagíny“. Objevily se také duhové vlajky, symbol hrdosti a rovnoprávnosti.
Na Pochod pro život čekali odpůrci
Pochod pro život vyšel z Hradčanského náměstí, účastníky letos organizátoři rozdělili na desítky menších pochodů, které se sejdou na Václavském náměstí. Záměrem akce je podle pořadatelů podpořit ženy, které neplánovaně přijdou do jiného stavu. Zároveň chtějí povzbudit politiky k podpoře konkrétních opatření v oblasti daní, bydlení a mobility, aby narození dítěte nevedlo k propadu životní úrovně rodiny.
Na účastníky pochodu v centru Prahy čekali na několika místech jejich odpůrci, kteří skandovali hesla, pískali, někde blokovali trasu. Policisté a členové antikonfliktního týmu se snaží bránit větším střetům mezi oběma tábory, které se odehrály už v předchozích letech.
V Česku ubývá umělých přerušení těhotenství
Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v Česku ubývá umělých přerušení těhotenství. Jejich roční počet klesl asi na patnáct tisíc. Od pádu komunistického režimu se tak snížil zhruba 7,5krát. Na konci osmdesátých let na deset tisíc obyvatel připadalo 110 umělých přerušení těhotenství. Do roku 2023 se počet snížil na čtrnáct zákroků na stejný počet obyvatel.
Z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že k pětině umělých přerušení těhotenství vedly zdravotní důvody. Téměř polovina všech žen, které na umělé přerušení těhotenství šly, měla dvě a více dětí. Méně je také samovolných potratů. V roce 2021 jich ÚZIS zaznamenal 10 460, o deset let dřív 13 016.