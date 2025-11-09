V potravinové sbírce se vybralo rekordních 719 tun zboží

V podzimním kole potravinové sbírky se v sobotu v obchodech v Česku vybralo rekordních 719 tun zboží, o patnáct procent více než loni. Lidé darovali 645 tun potravin a 74 tun hygienických potřeb. Do úterý 18. listopadu mohou stále darovat zboží nákupem v internetových obchodech. Uvedly to Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu.
V sobotu se do sbírky zapojilo přibližně 2800 kamenných obchodů a přes šest tisíc dobrovolníků. Sbírka stále pokračuje na šesti e-shopech.
Akci využily tisíce zákazníků po celé republice. V obchodech darovali základní trvanlivé potraviny a drogerii, které nyní doplní zásoby potravinových bank. Sbírka podle federace zajistí desetinu objemu trvanlivých potravin. Nejčastějšími příjemci pomoci ve výdejnách jsou matky samoživitelky, dále také opuštění senioři, rodiny v krizi, lidé bez domova či s handicapem.
Solidarita v praxi
„Je obdivuhodné, kolik lidí dokáže spojit jednoduchý, ale silný cíl – pomoci druhým. Sbírka potravin není jen o jídle, ale o naději, solidaritě a důstojnosti. Každý dar, každá hodina dobrovolnické práce znamená, že někdo nebude muset přemýšlet, co bude zítra jíst,“ komentoval výsledky sbírky předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.
Význam potravinových bank v Česku postupně roste. Pomoc z jejich zásob loni využilo přes 430 tisíc lidí, jejich počet každoročně stoupá, řekl v sobotu ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Státní příspěvek na rozvoj a provoz potravinových bank podle něj letos vzrostl na více než sto milionů korun.
Akce se rozrůstá dvanáct let a od roku 2019 se koná dvakrát ročně. Tehdy se v podzimním kole vybralo skoro čtyři sta tun potravin. V posledních letech je to už kolem sedmi set. Tento víkend sbírku podpořil také prezident Petr Pavel.
V loňském podzimním kole se vybralo 684 tun potravin a drogistického zboží, meziročně o 34 tun méně. Nižší výtěžek mohl podle organizátorů souviset s tím, že jídlo a drogerii lidé darovali bankám už v září, kdy pomoc směřovala do oblastí zasažených povodněmi. Na jaře se letos vybralo 518 tun zboží, což bylo naopak o desetinu více než o rok dřív.
Roste i počet kamenných prodejen, které se do sbírky zapojují. Například na podzim 2021 jich bylo 1050, v roce 2022 pak 1470 a předloni dva tisíce. Na začátku konání sbírky v roce 2013, kdy byla ještě jednou ročně, mohli lidé zboží darovat v 750 obchodech. E-shopy se na objemu vybraného zboží podílí asi patnácti procenty, jde zejména o velké on-line supermarkety.