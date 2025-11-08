Koná se národní potravinová sbírka. Lidé mohou zajistit pomoc potřebným


Přibližně ve 2800 prodejnách se v sobotu koná podzimní kolo národní sbírky potravin. Lidé v nich mohou od 8 do 18 hodin darovat potřebným potraviny či drogerii, pomoc následně putuje opuštěným seniorům, rodinám v krizi, lidem bez domova či s handicapem. Kromě kamenných prodejen už od úterý pokračuje také sbírka v šesti e-shopech.

Loni se v podzimním kole Potravinové sbírky vybralo 684 tun potravin a drogistického zboží, meziročně o 34 tun méně. Nižší výtěžek mohl podle organizátorů souviset s tím, že jídlo a drogerii lidé darovali bankám už v září, kdy pomoc směřovala do oblastí zasažených povodněmi. Sbírka se koná i na jaře, při níž se letos vybralo 518 tun zboží, což bylo naopak o desetinu více než na jaře roku 2024.

Obě kola sbírky zajistí v bankách podle České federace potravinových bank desetinu objemu trvanlivých potravin. Nejčastějšími příjemci pomoci ve výdejnách jsou matky samoživitelky, dále také opuštění senioři, rodiny v krizi, lidé bez domova či s handicapem.

Národní potravinová sbírka dokončuje přípravy
Potravinová banka

Mezi položky, které federace doporučuje darovat, patří konzervy, dětská výživa, polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže, luštěniny, těstoviny a základní drogerie včetně té pro děti.

Počet kamenných prodejen, které se do sbírky zapojují, postupně roste. Například na podzim 2021 jich bylo 1050, v roce 2022 pak 1470 a předloni 2000. Na začátku konání sbírky v roce 2013, kdy byla ještě jednou ročně, mohli lidé zboží darovat v 750 obchodech. E-shopy se na objemu vybraného zboží podílí asi 15 procenty, jde zejména o velké on-line supermarkety.

Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, přičemž od roku 2019 dvakrát ročně.

