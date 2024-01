V Česku se loni rekordně šířila spála. Přibyla i legionářská nemoc a svrab

Česko v uplynulém roce zaznamenalo nejvíc případů spály za posledních deset let. Podobným tempem přibylo i nakažených svrabem nebo legionelózou. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Podle statistik přibylo i případů záškrtu a černého kašle.

Zatímco ještě před dvěma lety onemocnělo spálou 1150 lidí, vloni už to bylo téměř sedm tisíc. „Nárůst spály byl pozorovaný ke konci roku 2022 a bylo to poprvé, kdy byl zaznamenán vrchol mimo obvyklé období,“ říká epidemioložka Kateřina Fabiánová. Dramatický nárůst případů odborníci připisují, podobně jako u jiných infekcí, nepromořenosti populace z pandemických let – méně trénovaná imunita je náchylnější k dříve potlačeným infekcím.

Zvýšený výskyt spály, způsobené streptokokem skupiny A, hlásí v současné době i další evropské země. Nejúčinnějším antibiotikem u těchto nákaz je stále penicilin. SZÚ očekává, že s poklesem výskytu virových infekcí klesne postupně i počet onemocnění vyvolaných daným streptokokem, tedy i spálové angíny.

Legionele nahrává šetření

Další infekční nemocí, která byla v roce 2023 rekordní, byla legionelóza, tedy legionářská nemoc. Její příznaky se v mnohém podobají respiračním onemocněním – jsou to horečka, kašel, dušnost nebo bolesti svalů. Počty případů stoupají od roku 2014, minulý rok postihla tato nemoc rekordních 340 lidí.

Bakterie, která nemoc způsobuje, se nejlépe šíří vodou ve vodovodech. Podle odborníků tak současná situace, kdy domácnosti často šetří na energiích, včetně ohřevu vody, riziku nákazy nahrává.

„Pokud je teplota teplé vody udržována pod 45 °C, ve vodě významně narůstá riziko množení bakterií,“ vysvětluje Fabiánová. „Teplota vody v jakémkoli typu zásobníku by se měla ideálně pohybovat kolem 50 až 60 °C, s možností přihřátí nad 70 °C, při které bakterie legionela hynou,“ dodává Fabiánová. Problematická je podle epidemioložky i malá cirkulace vody v potrubí. Značná část populace má ale podle odbornice vůči legionelám protilátky.