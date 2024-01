Už třetinu české roční spotřeby plynu přepravují lodě

Terminál v Eemshavenu zahájil provoz v polovině září 2022. Tehdy šlo o první terminál na zkapalněný zemní plyn spuštěný v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zařízení umožňuje zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně. Vedle ČEZ ho využívají také nadnárodní společnosti Shell a Engie. Tvoří ho dvě plavidla, která umožňují skladování LNG a jeho zplyňování. Do terminálu se dováží zkapalněný zemní plyn na speciálně upravených tankerech, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vtláčí do soustavy přepravních plynovodů.

ČEZ chce podobným tempem pokračovat i letos. Zkapalněný zemní plyn mají do nizozemského terminálu přivážet dvě až tři lodě měsíčně. Kapacitu má Česko pronajatou až do září roku 2027.

Litvínovská rafinerie, která je napojená na ruský ropovod Družba, chce ale rovněž přejít na jiné zdroje, a to ještě letos. Úspěšně otestovala, že může zpracovávat i jinou než ruskou ropu – možné to je ale jen dočasně. Pro úplný konec dodávek ruské ropy do Česka je tak klíčové rozšíření kapacity ropovodu TAL. K tomu by podle resortu průmyslu mohlo dojít už v roce 2024.

Dodavatelé budou zřejmě dál zlevňovat

Jednou ze slabin LNG je jeho údajná finanční náročnost. „Jsou tam určité technické nutnosti,“ prohlásil v pořadu 90' ČT24 šéf týmu LNG společnosti ČEZ David Viduna. „Ten plyn je pochopitelně potřeba vytěžit, je potřeba ho přepravit do zkapalňovacího terminálu, to zkapalňování je energeticky náročné a pochopitelně ta přeprava přes moře také stojí nějaké náklady. Nicméně pořád je to ta nejlepší varianta, kterou dneska Evropa má, a proto ten plyn do Evropy proudí,“ řekl.