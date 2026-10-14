Ústavní soud odmítl stížnost Jiřikovského kvůli nahlédnutí do spisu

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského obžalovaného v kauze bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti. Jiřikovský se bránil proti postupu policie, která mu neumožnila nahlédnout do celého trestního spisu včetně materiálů z dřívějšího prověřování. Podle policie by to mohlo ohrozit současné trestní řízení. Podle ÚS byl postup strážců zákona v pořádku a stížnost proto odmítl, zjistila ČT z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce.
Jiřikovský požádal o přístup ke spisu loni na konci prosince. Chtěl přitom vidět i všechny související spisy týkající se starších policejních prověřování. „Policie jej zčásti odepřela s obecným odkazem na možné zmaření vyšetřování, aniž uvedla, který konkrétní úkon by byl ohrožen. ÚS dospěl k závěru, že zákon omezení přístupu ke spisu po celé přípravné řízení umožňuje, a nám nezbývá, než to respektovat,“ uvedl pro ČT advokát Jiřikovského Martin Kotrbáček.
„Ústavní soud tak porušení ústavně zaručených práv stěžovatele neshledal, proto odmítl jeho ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků jako návrh zjevně neopodstatněný,“ uvedl soud v usnesení.
Dárce bitcoinů se ještě před tím obrátil na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci i na Nejvyšší státní zastupitelství s tím, že obecný argument poškozením vyšetřování při poskytnutí spisu odporuje starším rozhodnutím Ústavního soudu. Obě instituce však policejní postup schválily.
Stížnost na znalce
Jiřikovský nesouhlasil ani s ekonomickým znalcem, kterého policisté k posouzení složitého případu přibrali. Ten totiž v pořadu Hrot24 mimo jiné řekl: „Já nejsem odborníkem na ten darknet, já jsem ho nikdy nepoužíval.“ Tím se podle advokáta sám přiznal k tomu, že nemá potřebnou odbornost. Ani tady ale ÚS nezasáhl a stížnost odmítl s dovětkem, že do této fáze trestního řízení „by měl zasahovat jen zcela výjimečně“.
V takzvané bitcoinové kauze obžalovala státní zástupkyně letos v srpnu čtyři lidi. Kromě Jiřikovského i exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval Jiřikovského.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni v březnu jako dar pro stát od Jiřikovského. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit pro legalizaci dalších bitcoinů Jiřikovského dříve odsouzeného za provozování internetového tržiště pro prodej drog.
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