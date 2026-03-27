Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder v Interview ČT24 řekl, že od ministerstva životního prostředí (MŽP) obdržel předběžnou informaci, aby k 1. lednu 2027 propustil sedmatřicet zaměstnanců. Rieder v posledních osmi letech v rámci úspor, na které tlačilo MŽP, propustil téměř 120 pracovníků, což by dohromady s tímto propouštěním znamenalo bezmála 20 procent. Podle ředitele by tato ztráta mohla potenciálně omezit základní fungování úřadu v rozsahu, který mu předepisuje zákon. Již teď je ústav na svých kapacitních limitech, na další případná omezení by Rieder reagoval rezignací. S ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) chce situaci řešit, nicméně podle něj s ním MŽP komunikuje jen omezeně. Podle Riedera plní úřad nenahraditelnou roli. Funkci ČHMÚ nedokáže nahradit ani umělá inteligence, kterou ústav částečně využívá. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Chystá se redukce víceletých gymnázií, zcela rušit se ale nebudou
V pátek 10. dubna čekají žáky první termíny přijímacích zkoušek na střední školy. Skoro pětina žáků se na ně hlásí už z pátých tříd, dostat se na vybranou školu se daří necelé polovině z nich. I přes vysokou poptávku mluví část regionů i odborníků o nutnosti snižovat počty míst na víceletých gymnáziích. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) redukci podporuje, zrušit je úplně se však nechystá.
VideoVládní strany se přou o to, jakým způsobem má koalice představovat své plány
Hnutí ANO vadí, že předseda SPD Tomio Okamura často své partnery překvapuje zveřejňováním návrhů, pro které nemá vyjednanou podporu. Tento týden se to týkalo třeba růstu rodičovské, příspěvku na péči nebo změn televizních a rozhlasových poplatků. Sám Okamura na tom nic špatného nevidí. Opozice hovoří o chaosu nebo mediálních výkřicích. Podle vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) budou vládní strany o vzájemné komunikaci mluvit i na pondělním jednání koaliční rady.
VideoÚstav je na kapacitních limitech, řekl šéf ČHMÚ Rieder. Při dalším omezení by rezignoval
Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder v Interview ČT24 řekl, že od ministerstva životního prostředí (MŽP) obdržel předběžnou informaci, aby k 1. lednu 2027 propustil sedmatřicet zaměstnanců. Rieder v posledních osmi letech v rámci úspor, na které tlačilo MŽP, propustil téměř 120 pracovníků, což by dohromady s tímto propouštěním znamenalo bezmála 20 procent. Podle ředitele by tato ztráta mohla potenciálně omezit základní fungování úřadu v rozsahu, který mu předepisuje zákon. Již teď je ústav na svých kapacitních limitech, na další případná omezení by Rieder reagoval rezignací. S ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) chce situaci řešit, nicméně podle něj s ním MŽP komunikuje jen omezeně. Podle Riedera plní úřad nenahraditelnou roli. Funkci ČHMÚ nedokáže nahradit ani umělá inteligence, kterou ústav částečně využívá. Pořad moderoval Daniel Takáč.
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí
Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Část opozice kabinet vyzvala, aby proti růstu cen zakročila. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
Endometrióza postihuje tisíce žen, klíčová je dle lékařů včasná diagnostika
Řadu žen trápí bolestivá nebo nepravidelná menstruace. V některých případech se může jednat o příznaky onemocnění, jako jsou syndrom polycystických ovarií (PCOS) nebo endometrióza. Právě ta podle odhadu trápí jednu z deseti žen v produktivním věku. V tuzemsku se tak může týkat až čtvrt milionu žen, ty ale často o svém onemocnění vůbec nemusí vědět. Přitom může být i příčinou neplodnosti. Lékaři proto apelují na včasnou diagnostiku. Právě březen je měsícem osvěty o endometrióze. Jednou z akcí, kde se ženy o tomto onemocnění mohou dozvědět více, je také festival v Brně, na kterém během soboty vystoupí řada odborníků.
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Dětský Ámos, kterého uděluje dětská porota, putuje k Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Ceny v pátek organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování na webu ČT :D získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku.
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy
Univerzita Karlova (UK) nebude moci kvůli zpoždění výstavby kampusu Albertov využít asi 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy, řekl na pátečním jednání akademického senátu člen kolegia rektora pro provoz a vnitřní procesy Michal Zima. Pokračování projektu je podle něj nicméně jediným řešením, zakonzervování stavby za možnost nepovažuje.
Plaga chce po Kettnerovi za falešnou fotku adekvátní omluvu, odvolání nezvažuje
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie, na níž jsou zobrazení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích. Tvrdší kroky ministr přijme v případě, pokud by náměstek podobné jednání opakoval. Řekl to s tím, že po Kettnerovi chce důstojnou adekvátní omluvu Minářovi a Halíkovi při jejich osobním setkání.
