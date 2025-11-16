U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Od prosince se novelou vyhlášky zpřísní pravidla prodeje a označování elektronických cigaret. Výrobci budou mít sedm měsíců na doprodání zásob. Poté nebude možné prodávat tyto cigarety s příchutí cukrovinek nebo s obsahem kanabinoidů, sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) užívalo téměř čtrnáct procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil.

Z mladých lidí ve věku 15 až 24 let užívá elektronické cigarety více než čtvrtina. „Nikotin je vysoce návyková látka, která negativně ovlivňuje vývoj mozku mladistvých. Vystavení nikotinu v raném věku může vést k problémům s učením, pozorností a rozhodováním, což má dlouhodobé důsledky pro kognitivní a behaviorální vývoj,“ varovala letos v květnu ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Na nikotinu, kterého může být v e-cigaretě víc než v cigaretě klasické, vzniká podle odborníků silná závislost. Dosud nebylo jednotně stanoveno, jak přesně má výrobce obsah nikotinu ve svém produktu uvádět.

Kuřáků ubývá, počet vapujících je ale alarmující, varuje WHO
Ilustrační foto

„Údaje o obsahu nikotinu budou muset být uváděny tak, aby byly jednotlivé výrobky spotřebitelem snadněji porovnatelné, tedy v miligramech na mililitr náplně, respektive v mikrogramech v jedné dávce,“ vysvětlil Jakob.

E-cigarety se prodávají jednorázové nebo s možností náplň doplnit. Prodej výrobků s nikotinem mladším osmnácti let zákon zakazuje. Nově budou muset nést zdravotní varování a symbol nevhodnosti pro mladší osmnácti let i výrobky bez nikotinu. Náplně nebudou smět kromě cukrovinkové příchutě také obsahovat minerální či rostlinné oleje nebo tuky, případně kanabinoidy a jejich deriváty.

Povinné údaje budou muset být přímo na výrobku

Povinné údaje budou muset být uvedené přímo na výrobku, nikoliv na samolepce, kterou bude původní etiketa pro prodej v Česku přelepená. Zároveň musí být podle Jakoba uvedeno číslo ID, pod kterým je výrobek v tuzemsku oznámený ministerstvu. Jejich seznam resort zdravotnictví aktualizuje každý měsíc.

Pijí i hulí víc, v duševní pohodě zaostávají, ukázalo srovnání českých mladých s Evropou
Ilustrační foto

V roce 2023 byl v Česku oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často na webu upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.

Zdravotní výbory Poslanecké sněmovny a Senátu loni uložily ministerstvu zdravotnictví, aby připravilo takovou regulaci e-cigaret, která by je učinila pro děti méně atraktivní. Elektronické cigarety vznikly jako bezpečnější alternativa pro kuřáky cigaret, zhruba pětina jejich současných uživatelů ale nikdy tabák nekouřila.

Výběr redakce

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

před 8 mminutami
U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

před 13 mminutami
V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

před 1 hhodinou
Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

08:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

před 4 hhodinami
Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi

Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi

před 6 hhodinami
Britská vláda zpřísní pravidla pro migranty

Britská vláda zpřísní pravidla pro migranty

před 10 hhodinami
Slovenský vicepremiér podal demisi

Slovenský vicepremiér podal demisi

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

Od prosince se novelou vyhlášky zpřísní pravidla prodeje a označování elektronických cigaret. Výrobci budou mít sedm měsíců na doprodání zásob. Poté nebude možné prodávat tyto cigarety s příchutí cukrovinek nebo s obsahem kanabinoidů, sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) užívalo téměř čtrnáct procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil.
před 13 mminutami

Povolenky ETS 2 by mělo Česko odmítnout, míní ekonomové. Niedermayer nesouhlasí

Česko by mělo odmítnout emisní povolenky ETS 2, shodli se ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Naopak europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) je pro jejich přijetí, argumentuje snížením nákladů pro „chudé“ rodiny. V Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili také o plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
08:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok nejsou vyčleněny peníze na opravy a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, které jsou v samostatné působnosti krajů, uvedla vláda v demisi. Pokud stát ponechá odpovědnost za tyto komunikace regionům, ale přestane je financovat, povede to k rychlé degradaci dopravní infrastruktury, obává se předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).
před 1 hhodinou

Tetování pih na obličej se v Česku stává trendem

Zájem o tetování pih na obličej se v Česku stále zvyšuje. Oslovené tetovací salony i salony pro permanentní make-up se shodují, že zájem roste především u žen ve věku mezi osmnácti a pětatřiceti lety. Dermatologové ale upozorňují, že tetované pihy mohou ztížit diagnostiku pigmentových znamének.
před 4 hhodinami

Více spojů, další moderní soupravy. České dráhy chystají změny

Od poloviny prosince začnou platit na železnici nové jízdní řády. České dráhy slibují více spojů do Česka i do zahraničí a další moderní soupravy. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Cestující by uvítali mimo jiné posílení některých příměstských linek.
před 5 hhodinami

Česko získá další peníze z evropských a norských fondů, půjdou do kultury i vědy

Stát podepsal memorandum, díky kterému má získat dalších pět a půl miliardy korun z Fondů Evropského hospodářství a Norska. Prostředky přinesou více peněz na vzdělávání, kulturu, vědu či životní prostředí. Podporu ovšem získají pouze ty projekty, které usilují o snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Peníze do fondů vkládají Island, Lichtenštejnsko a Norsko – tedy země, které nejsou součástí Evropské unie. Státy tím chtějí spolupráci s členskými zeměmi posílit. V minulosti fondy podpořily třeba i výstavbu památníku holocaustu Romů a Sintů v Letech u Písku – a to částkou čtyřicet milionů korun. Česko je pátým největším příjemcem této podpory.
před 5 hhodinami

Umělé zasněžování těší lyžaře, méně ekology

Technický sníh se v Česku poprvé použil před šedesáti lety. Od té doby zachraňuje umělé zasněžování skiareálům sezonu, ekologové před jeho využíváním spíše varují, protože je velmi náročné na spotřebu vody. Kvůli změnám klimatu se ale přirozené sněhové pokrývky nedostává.
před 17 hhodinami

Na hejtmana Karlovarského kraje navrhl klub ANO Kubise

Hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové (ANO), která odstoupila, stane Petr Kubis (ANO). Složí funkci starosty Sokolova. Na novém hejtmanovi se dohodl klub ANO v zastupitelstvu Karlovarského kraje, definitivně schválen by měl být v prosinci. Novou radní se stane Michala Málková (ANO), starostka Pramenů na Chebsku.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...