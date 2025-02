Trump má cla jako politický nástroj, říká Kupka. Dle Nachera jde o „efektivní kladivo“

„Donald Trump začíná v tomto směru ve velkém stylu, chce vzbudit maximální respekt. Se cly zachází jako s politickým nástrojem pro dohody. Uvidíme, jak mu to bude vycházet a co mu to přinese,“ komentoval Kupka. Bezpochyby tím americký prezident podle Kupky vyvolává pnutí. Bude-li tímto způsobem jednat, může tím dosáhnout pro své voliče důležitých kroků, míní ministr. „Třeba ze strany ochrany před přístupem nelegálních migrantů,“ uvedl jako příklad.

Trump také hrozí brzkým uvalením cel na dovoz z Evropské unie . Podle Kupky je ale zásadní, jak bude vypadat dohoda a jaké clo by případně Trump uvalil. „Když vezmeme průměrná cla, tak v případě zboží, které přichází z USA do Evropy, je to něco kolem 3,9 procenta a obráceně 3,5 procenta. Když si vezmeme vozidla, ta americká mají v EU desetiprocentní clo, a naopak ta putující z EU do USA mají 2,5 procenta. Takže je tu nějaký rozdíl a je jasné, že to v následujících týdnech přijde na přetřes,“ řekl.

Rovněž Nacher poznamenal, že v současnosti jde o „věštění z křišťálové koule“. „Navíc si nemyslím, že Trumpovi jde ve vztahu k Evropské unii jen o cla, je to třeba nějaký druhý, třetí krok, ale cíl je někde jinde, má to v tuto chvíli jako kladivo, (...) které je docela efektivní,“ doplnil poslanec.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar tvrdí, že pokud budou cla zvýšena, některým exportérům se nevyplatí své výrobky do USA posílat, nebo že dokonce zavřou v Česku výrobu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zase odhadl zpomalení růstu ekonomiky o půl procentního bodu. „Propočty existují a mírně se liší. Někteří experti tvrdí, že dopad může přesáhnout až tři procenta HDP, jiné odhady hovoří o jednom procentu. (...) Pojďme si především říci, že v tuto chvíli nikdo neví, jaká hodnota cla by případně hrozila,“ zdůraznil Kupka.

Důležité podle Kupky je, co by měla dělat Unie. Především by si měla být vědoma své síly, vyjednávání o clech přísluší EU jako celku, podotkl. „Dopočítat si, co to bude znamenat, je dobré pro prognózu. Pro politiku je ale důležitější udělat kroky, aby k tomu ideálně nedošlo,“ upozornil ministr. Unie by podle něj měla vystupovat jako silný hráč, protože to je něco, čemu Trump bude rozumět.

EU by se podle Nachera měla v obraně postavit na vlastní nohy a nespoléhat na Spojené státy. „To by mohl být možná první krok, aby bylo vidět, že jsme partnerem, nikoliv prosebníkem, který se bez USA nehne,“ míní. Projevem dobré vůle by ale dle Nachera mohlo být i přiblížení výše cla u automobilů.