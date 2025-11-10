Temelín zdvojnásobí objem skladu vyhořelého paliva

Projekt rozšíření meziskladu použitého paliva v Temelíně se posouvá dál. Souhlas připojilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Resort nezjistil negativní dopady na životní prostředí ani na lidské zdraví. „Fakticky se jedná o rozšíření stávajícího skladu, se kterým jsme počítali od samotného počátku, proto byl původní projekt koncipován tak, aby rozšíření kapacity umožňoval,“ říká mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.
„Nový sklad bude tvořit zabezpečená hala pro hermeticky uzavřené kontejnery s palivem ochlazované přirozenou cirkulací vzduchu,“ upřesňuje mluvčí MŽP Veronika Krejčí. „Je to nutný krok, pokud ČR chce rozvíjet jadernou energetiku, jadernou energii, tak logicky musíme vyřešit i krok B, a to je, co s vyhořelým jaderným palivem,“ dodává ministr průmyslu a obchodu v demisi Lukáš Vlček (STAN). Stavba by měla být hotová do roku 2034. O čtyři roky dříve chce pak stát mít vybrané místo pro hlubinné úložiště, kde by končil radioaktivní odpad z Temelína i Dukovan.