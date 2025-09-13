Silničáři letos opraví sto šedesát mostů. Odborníci je kontrolují několikrát ročně, někdy se stav zhorší nečekaně rychle. Jejich kondici odborníci hodnotí na škále od jedničky, což znamená bez poruch, do sedmičky, která značí havarijní stav. Takové jsou v Česku tři. „To řešíme tím, že buď z něj úplně vyloučíme provoz, anebo ho podepřeme a okamžitě naplánujeme havarijní opravu,“ popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. ŘSD se stará o více než pět tisíc mostů, ty nové mají životnost sto let.
Stav mostů se může nečekaně rychle zhoršit
