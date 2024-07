Spotřebitelé mohou nově podávat hromadné žaloby, nemají ale zastoupení

Žalobu o náhradu škody oběti zpronevěry nepodaly, protože by musely zaplatit několikamilionový soudní poplatek. Teď se jim otevřela šance žalovat zdarma, a to díky hromadnému řízení.

„Nečelí žádným nákladům, žádným rizikům, nemusí vynakládat náklady na právní zastoupení, na znalecké posudky a podobně. Všechna rizika nese spotřebitelská organizace,“ popsal vedoucí právního oddělení dTestu Jan Šůra.

Organizace musí celý proces financovat. A až v případě úspěchu jí soud dá odměnu, maximálně ale šestnáct procent z vysouzené částky. Proto se největší české organizace pomáhající spotřebitelům do hromadných žalob nechtějí zapojit.

Kritika opozice

K zákonu má připomínky opozice. „Mám obavu, že se naplní to, co jsem říkal — de iure máme hromadné řízení v zákonech, de facto se využívat nebude. A to je za mě naprosto skandální,“ upozornil poslanec Patrik Nacher (ANO).

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN) uvedl, že už jedna žádost o zapsání do seznamu byla podána. „To znamená, neměli bychom být v Česku v situaci, kdy nemá kdo vykonávat tento typ oprávnění,“ poznamenal.

Hromadně žalovat pak bude možné pouze soukromé firmy, a to za škodu, která vznikla až po listopadu 2020, od kdy platí evropská směrnice. Nebude tak možné zdarma vymáhat třeba platby za takzvané investiční životní pojištění, kde soudy řeší stovky jednotlivých žalob.