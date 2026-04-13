Soud za pronásledování chartisty potrestal důstojníky StB podmínkami


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Události: Soud s bývalými důstojníky StB
Podmínkami od dvou do tří let potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB), kteří v osmdesátých letech pronásledovali chartistu a člena Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Karla Freunda. U pátého z obžalovaných soud od trestu upustil kvůli předchozí sankci. Soudkyně uznala muže vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Městskému soudu v Praze.

Vladimír Jaroch, Miloš Jindra, Vladimír Mareček, Rudolf Peltan a Antonín Suchý se podle obžaloby mezi lety 1981 a 1988 ze svých funkcí podíleli na Freundově perzekuci, při které musel snášet nucené pohovory s StB, opakované zadržení či pravidelné odebírání řidičského průkazu. Další pracovníci StB muže například odposlouchávali nebo mu kontrolovali korespondenci.

Důvodem zájmu StB o Freunda byl dle soudkyně Anežky Pudilové jeho podpis Charty 77 a činnost ve VONS, měl ale i další příčiny. „Dále je ve spise opakovaně zmiňováno jméno bývalé manželky a přední představitelky Charty 77, paní Ziny Freundové, jsou tam zmiňovány kontakty na další signatáře a členy výboru,“ popsala soudkyně důvody, proč Státní bezpečnost muže perzekvovala. Důvodem podle ní byly i kontakty v zahraničí či Freundův rodinný původ.

Jindrovi, Peltanovi a Suchému soud uložil dvouletou podmínku se zkušební dobou na tři roky. Jarocha potrestal o rok přísnější podmínkou, spojil ho s jiným odsouzením z roku 2024. U Marečka soud od potrestání upustil, muž byl totiž v minulosti odsouzen za různé trestné činy k několikaletému trestu vězení a další navýšení by nebylo účelné.

Suchý aktivitu přirovnal k BIS

Peltan před lety už takový trest dostal za šikanu disidentů při akci Asanace. Soudu se v pondělí zúčastnil pouze Suchý. Na otázky odpovídat nechtěl, vinu odmítal.

Ve své výpovědi Suchý řekl, že jako člen kontrarozvědky monitoroval činnost nepřátelských živlů obdobně, jako to podle něj v dnešní době činí například Bezpečnostní informační služba (BIS). Řídil se tehdy platnými zákony, které schválila vláda a které odpovídaly tehdejší ústavě, tvrdil. Připustil, že StB Freunda monitorovala, údajně kvůli tomu, že se podílel na letákových akcích. Odmítl, že by se proti někomu dopustil násilí, z čehož ho však obžaloba neviní.

Státní zástupkyně srovnání s BIS v závěrečné řeči odmítla. Poukázala na to, že Freunda StB nesledovala proto, že by byl hrozbou, ale pouze kvůli tomu, že nesouhlasil s tehdejším režimem. Upozornila, že každý z obžalovaných na spisu vedeném na poškozeného pracoval v jinou dobu, všichni ale podle ní činili dostatečné množství úkonů v dostatečné intenzitě, aby byly způsobilé Freundovi újmu způsobit.

Obhájci obžalovaných v závěrečných řečech rovněž uvedli, že muži postupovali podle tehdy platných zákonů. Obžaloba podle nich dovozuje trestní odpovědnost mužů pouze z jejich zařazení u StB, jiné důkazy podle obhájců nemá. Podotkli, že od činů uplynula dlouhá doba a také že obžalovaní byli za obdobnou činnost odsouzeni už v minulosti a trest vykonali. Soud by podle nich měl vzít v potaz i vysoký věk všech obžalovaných. Někteří z obhájců také zpochybnili pravost podpisů obžalovaných na listinách.

Pouhé plnění rozkazů není omluva

To, že dotyční pouze plnili rozkazy, ale podle soudkyně jejich trestní odpovědnost nevylučuje. „Pokud bychom vycházeli z generální omluvy, že zkrátka obžalovaní působili v rámci určitého státoprávního uspořádání, mohli bychom dojít až k absurdnímu závěru, že na tomto podkladě je omluvitelné jakékoli jednání,“ konstatovala.

„Ale tady se bavíme o konkrétní motivaci a o konkrétních represivních krocích, kvůli kterým byl vyhlášen tento odsuzující rozsudek. Ve svém souhrnu se jednalo o členy aparátu, který se svou činností podílel na významné perzekuci dané osoby z důvodu jejího politického přesvědčení,“ zdůraznila Pudilová.

„Nejednalo se jen o to, že vykonávali svou práci, ale zasahovali bezdůvodně do základních práv a svobod Karla Freunda,“ řekla státní zástupkyně Katarína Kandová.

Spis, který na Freunda StB vedla, se dochoval na takzvaných mikrofiších. Archiv bezpečnostních složek ho zdigitalizoval. O Freundovi obsahuje podrobné informace, třeba i to, kde se scházel s přáteli. „Státní bezpečnost píše, že to byla karetní restaurace, karetní společnost,“ přibližuje vedoucí oddělení vyšetřovacích spisů Xénie Penížková.

Jméno Karla Freunda figuruje ale i v jiných dokumentech a dochovaly se i fotografie, podle Penížkové třeba ze sledování jeho ženy Ziny.

Případ otevřel policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Právě ten podal státnímu zastupitelství návrh na obžalobu.

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu"

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Chtěl miliardy dolarů odškodného, soud ale Trumpovu žalobu na známý deník zamítl

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Neudržitelné, tratíme miliony. Zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny mléka

Na zemědělce dopadají nízké výkupní ceny mléka, za litr dostávají aktuálně zhruba o tři koruny méně než před rokem. Někteří chovatelé se už dostávají pod hranici výrobních nákladů. Situace je podle agrárníků dlouhodobě neudržitelná. Na jejím vzniku se podílelo i uvalení čínských cel na evropské mléčné výrobky.
Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

Ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu odvysílat díl podcastu Kamufláž, ve kterém mluvčí armády vedla rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, upozornil web Aktuálně.cz. Rozhovor měl podle avizovaných informací na sociálních sítích vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se však neobjevil, protože mělo zasáhnout ministerstvo. Hrad následně označil za absurdní, že resort prezidenta cenzuruje.
Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním jednání schválila návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Už dříve sdělila, že kabinet ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři schválili i vládní nařízení, podle kterého životní minimum vzroste od října, nikoliv od května.
Od pozorování ptáků k jejich ochraně. Česká společnost ornitologická slaví 100 let

Česká společnost ornitologická si připomíná sto let od svého založení. Organizace se dlouhodobě podílí na ochraně a výzkumu ptáků i na zapojování veřejnosti do péče o přírodu. S více než osmi tisíci členy a desítkami tisíc podporovatelů je dnes největší českou ochranářskou nevládní organizací.
Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře není pro vládu tématem, protože do jeho konání zbývají tři měsíce, sdělil po pondělním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku. Později nicméně dodal, že na summit pojede vládní delegace. Babiš si prý neumí představit, co by tam dělal prezident.
Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v úterý klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 44,36 koruny, což je o 1,56 koruny méně než v pondělí. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 41,67 koruny, tedy o 28 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
Kauza poslaneckých trafik končí. Ústavní soud smetl stížnost náměstka Bočka

Kauza takzvaných trafik pro exposlance po třinácti letech definitivně skončila, Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého náměstka ministra zemědělství Romana Bočka. Dostal podmínku a peněžitý trest, stejně jako bývalý premiér za ODS Petr Nečas, který však ústavní stížnost podle dostupných informací nepodal. Kauza přispěla v roce 2013 po policejním zásahu na úřadu vlády k pádu Nečasova kabinetu a otřesu na politické scéně. Bočkovu stížnost považoval soud za neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
