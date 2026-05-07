Soud v kauze radioaktivních úložišť uložil podmínky a pokuty

Soud uznal vinu čtyř osob a jedné firmy, které se měly dopustit manipulace se zakázkami Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obžalovaní údajně ovlivňovali zadávání zakázek tak, aby připadly konkrétním podnikům. Týkat se to mělo například tendru na modernizaci jaderného úložiště v Dukovanech. Tři lidé od soudu odešli s podmíněnými tresty v délce od dvou do tří let a jednomu z nich navíc soud zakázal výkon řídících funkcí ve firmách na dva roky. Všem, včetně firmy, také uložil peněžité tresty v hodnotě celkem přes sedmnáct milionů korun, zjistila ČT24.
„Rozsudek není v právní moci, strany se k opravnému prostředku nevyjádřily, ponechaly si lhůty,“ sdělila ČT24 mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová.
Státní zástupce loni v dubnu obžaloval čtyři osoby a jednu firmu ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Vyšetřování se mělo týkat dvou zakázek státní organizace SÚRAO v celkové hodnotě přes 120 milionů korun. Podle dřívějších informací kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili například ředitele správy Jana Prachaře nebo podnikatele Ľubomíra Focka a Jakuba Němečka.
Jedna z dříve obviněných, obchodní ředitelka firmy SG Geotechnika Lucie Bohátková, v říjnu 2024 uzavřela s žalobcem dohodu o vině a trestu. Podle soudu se podílela na přípravě podmínek veřejné zakázky za více než 107 milionů korun tak, aby vyhovovaly její společnosti. Soud jí pravomocně uložil pokutu 1,5 milionu korun a dvouletý zákaz působení ve statutárních orgánech firem. Společnost SG Geotechnika musela zaplatit pokutu 7,5 milionu korun.
SÚRAO se stará o bezpečné ukládání radioaktivních odpadů, provozuje jejich úložiště a podílí se na přípravě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo správu úložišť v roce 1997, od roku 2001 je SÚRAO organizační složkou státu.
