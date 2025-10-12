Správa úložišť radioaktivních odpadů zahájila první geologické mapování lokalit, které připadají v úvahu pro stavbu hlubinného úložiště. Ideálním prostředím jsou například uzavřené lomy. Zkoumání horninového složení a spodních vod zatím geologové provádějí v oblastech u Březového potoka na Horažďovicku a Janoch u Temelína. S plánovanými hloubkovými vrty ve vybraných lokalitách ale obce nesouhlasí. Finální místo, kde by měl stát postavit úložiště radioaktivního odpadu, má být vybráno v následujících pěti letech.
Geologové mapují lokality vhodné pro uložení jaderného odpadu
2 minuty