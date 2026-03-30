Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Obvodní soud pro Prahu 1 rehabilitoval kardinála Josefa Berana, kterého držel komunistický režim téměř 15 let v internaci. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Ivana Tichá. Podle předkladatele návrhu, advokáta Lubomíra Müllera, internace kardinála proběhla bez soudu. Berana komunisté internovali v letech 1951 až 1965 na různých místech v Československu. Po jmenování kardinálem v roce 1965, kdy odcestoval do Říma, se už do vlasti nemohl vrátit. Zemřel v roce 1969 v nedožitých jednaosmdesáti letech.

„Zdejší soud usnesením rozhodl o tom, že ThDr. Josef Beran, dr. h. c. mult. je účasten soudní rehabilitace v souvislosti s nezákonným zbavením osobní svobody nucenou internací, respektive izolací na různých místech v České republice v době mezi 7. březnem 1951 až 17. únorem 1965,“ sdělila Tichá. 

Podnět k návrhu dal advokátovi Müllerovi ředitel brněnského Muzea českého, slovenského a rusínského exilu Jan Kratochvil. „Poté, co došlo k rehabilitaci dalších, například Josefa Toufara nebo Františka Wonky, mě požádal, abych to připravil i ve prospěch Josefa Berana,“ vysvětlil Müller. 

„Pan arcibiskup mně nemohl udělit plnou moc k zastupování, neboť v roce 1969 zemřel, a pan Kratochvil není jeho blízkým příbuzným, který by mne k tomu mohl zmocnit ve smyslu zákona o soudní rehabilitaci. To ale nijak nebrání tomu, aby kdokoli mohl státnímu zastupitelství předložit podnět k nápravě nějaké nespravedlnosti,“ objasnil Müller, který se dlouhodobě zabývá obhajováním politických vězňů komunistického režimu.

Kardinál Beran. Muž svědomí, který v boji za své ideály přišel o svobodu i vlast
Kardinál Josef Beran

Symbol útlaku pro náboženské přesvědčení

Beran byl římskokatolickým duchovním, který vzdoroval nejen komunistickému, ale předtím i nacistickému režimu – po heydrichiádě prošel pankráckou věznicí, Terezínem, přežil i koncentrační tábor v Dachau. Od roku 1946 zastával post pražského arcibiskupa.

Kvůli jeho postoji ke komunistickému zřízení, kdy po únoru 1948 odmítl vyhlásit loajalitu církve režimu, jej stát v letech 1951 až 1965 internoval na šesti různých odlehlých místech. Předtím nesměl dva roky opustit arcibiskupský palác. Díky svému postoji se stal morální autoritou nejen mezi katolíky, ale také symbolem útlaku pro náboženské přesvědčení.

„Podmínky života v internaci se v mnohém podobaly vězeňskému režimu; navíc se vyznačovaly úplnou izolací od vnějšího světa a absolutní ztrátou soukromí. Beran nevěděl, kde se nachází, neměl spojení s rodinou, byl mu odpírán i komunistický tisk. Každé dvě hodiny ho strážci osobně kontrolovali, neustále ho odposlouchávali a sledovali. Nevěděl, jak dlouho internace potrvá, zda bude souzen v některém z inscenovaných monstrprocesů, jestli je určen k internaci na doživotí, nebo k likvidaci,“ popsal Beranovu internaci Müller.

Nahrávám video
Historie.cs – Kardinál Beran, vězeň dvou totalit
Zdroj: ČT24

Proces blahořečení stále probíhá

V roce 1965 se Beran stal kardinálem a stát mu bez možnosti návratu dovolil odcestovat na slavnostní předání kardinálského klobouku do Říma. Tam pak Beran žil jako vyhnanec do své smrti. Navštěvoval krajany v Evropě i v Americe, pro styk s vlastí využíval vatikánského rozhlasu. Jako jediný Čech byl pohřben mezi římské biskupy v podzemí svatopetrské baziliky. Přál si ale, aby se jeho ostatky dostaly zpět do vlasti, což se stalo v roce 2018, odkdy jsou uloženy v katedrále svatého Víta. V roce 1998 také církev zahájila proces Beranova blahořečení.

Jak si přál. Ostatky kardinála Berana spočinuly ve svatovítské katedrále
Uložení ostatků kardinála Josefa Berana v katedrále sv. Víta

Müller tvrdí, že vyslovení soudní rehabilitace je pouze morální satisfakce. „V případě, že člověk zemřel, mohou manželé, sourozenci, rodiče nebo děti žádat odškodné,“ vysvětlil advokát s tím, že v případě Berana už nikdo takový nežije. „Já jsem mluvil s nejbližší příbuznou, praneteří, a ta mi také potvrdila, že nikdo z oprávněných k odškodnění už nežije,“ dodal. 

Müllerovi někteří lidé říkali, že vzhledem k procesu blahořečení je Beranova rehabilitace zbytečná. „To (blahořečení) je ale z hlediska právního státu bezvýznamné, to je významné pouze z hlediska církevního práva,“ řekl. 

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí tuzemským rafineriím 100 tisíc tun ropy ze svých nouzových rezerv, řekl po jednání kabinetu Andrej Babiš (ANO). Důvodem opatření je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. K situaci o cenách pohonných hmot se vláda znovu sejde ve čtvrtek. Předtím, ve středu, bude opět jednat s hlavními distributory. Ministerstvo financí dál analyzuje situaci, ve hře je i možnost snížit spotřební daň. Vláda také připraví zastropování marží obchodníků s palivy. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
Energetická společnost E.ON od pondělka zdražila některé fixované ceníky plynu i elektřiny. Zvýšení cen o nižší stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh) se týká nově uzavíraných smluv se závazkem. Zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už dříve se změny nedotknou. Zdražení fixovaných tarifů u nových smluv nebo jejich přípravu v minulých dnech oznámily například i innogy, Pražská plynárenská či MND. Reagují tak na růst ceny plynu na světovém trhu.
Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.
Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob, řekl při návštěvě Slovenska český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), detaily neuvedl. Informaci následně potvrdilo pražské vrchní státní zastupitelství. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sto dní vlády Andreje Babiše (ANO), financování veřejnoprávních médií a politiku kabinetu vůči neziskovým organizacím. Tématem byl také konflikt na Blízkém východě a jeho důsledky nebo korupce v českém fotbalu. Pozvání přijali novinář z Deníku N Filip Titlbach, spisovatelka, bývalá politička a manažerka Adriana Krnáčová, herec a moderátor Jan Antonín Duchoslav, mediální expertka Libuše Šmuclerová a ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek. Debatou provázela Klára Radilová.
V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Čech podezřelý ze zločinu se podle serveru Última Hora zastřelil, podle dřívější informace místního serveru ABC byl na útěku a pátrala po něm policie. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
