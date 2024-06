Soud potvrdil dva měsíce vězení pro aktivistu Popelku. Porušil zákaz pobytu

Jaroslav Popelka, který vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea během protivládní demonstrace, musí na dva měsíce do vězení. Porušil totiž osmnáctiměsíční zákaz pobytu na území hlavního města a odvolací pražský městský soud nyní odnětí svobody na dva měsíce potvrdil. Soud navíc ještě rozhodne, jestli se doba ve vězení pro Popelku neprodlouží – zákaz pobytu v Praze totiž porušil poté, co mu soud vyměřil čtyřměsíční podmínku za zmíněné výzvy ke stržení ukrajinské vlajky.

Během jednání prvoinstančního soudu navíc Popelka dodal, že justici neuznává. Soudce Jan Kratina jeho přístup označil za hloupý. „Pokud pan obžalovaný zřízení nemíní respektovat, je to jeho osobní postoj, ke kterému má jistě právo, nicméně tento důvod soud považuje za poměrně hloupý a zbytečný k tomu, aby následně pana obžalovaného přivedl do vězení,“ řekl v únoru soudce Kratina.

Během demonstrace „Česko proti bídě“ ze dne 11. března 2023 a také po jejím skončení podněcoval Popelka dav k tomu, aby vtrhl do budovy Národního muzea a sundal z ní vlajku vyvěšenou na znamení solidarity se zemí čelící ruské agresi. Skupina lidí se pak skutečně pokusila do muzea vniknout. Popelka své výroky odůvodnil tím, že nepovažuje za vhodné, aby na Národním muzeu visela vlajka cizího státu.

Popelka se domníval, že se dopustil maximálně přestupku. Odmítl, že by situace mohla vést k násilí, jak uvedly soudy. Podle justice by samotné stržení vlajky nebylo trestným činem. V rozsudcích ale soudy zmínily, že si aktivista musel být vědom, že by strhnutí vlajky nešlo provést jinak než násilně, protože by se dav lidí musel dostat nejen přes zavřené dveře budovy, ale i přes přítomné policisty.