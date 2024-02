Muž, který vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky, se i přes zákaz pobytu objevil v Praze. Čeká ho za to soud

Aktivistu Jaroslava Popelku, který loni v březnu na protivládní demonstraci vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea, čeká znovu soud. Žalobce ho k němu poslal za to, že se i přes zákaz pobytu objevil v Praze. ČT to potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Popelka za výzvy ke stržení ukrajinské vlajky dostal kromě zákazu pobytu na území hlavního města také čtyřměsíční podmínku.

Justice potrestala Popelku za výzvy ke stržení ukrajinské vlajky, které pronesl loni v březnu na protivládní demonstraci na Václavském náměstí. „Navrhuji po skončení tohoto shromáždění odstranit z Národního muzea ukrajinskou vlajku,“ vyzýval tehdy účastníky protestu. Skupina lidí se pak skutečně pokusila do muzea vniknout.

Kriminalisté případ řešili ve zkráceném řízení, státní zástupce pak na muže podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na potrestání. „A to pro jednání, které bylo kvalifikováno jako přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Soud bude kauzu řešit příští úterý, muži hrozí až dvouleté vězení.

Obvodní soud mu následně za podněcování k trestnému činu uložil čtyřměsíční podmínku se zkušební lhůtou 1,5 roku a také osmnáctiměsíční zákaz pobytu na území Prahy. Verdikt v srpnu potvrdil odvolací soud, v prosinci pak Nejvyšší soud odmítl Popelkovo dovolání.

Podle soudu musel vědět, že nabádá k chování, které nelze spáchat jinak než násilně. Muž u soudu řekl, že násilí odmítá a dopustil se nanejvýš přestupku. Podle svých slov nepovažuje za vhodné, aby na Národním muzeu visela vlajka cizího státu.

Aktivista kvůli ukrajinské vlajce na Národním muzeu čelil ještě dalším dvěma obžalobám. Soud ho pravomocně potrestal za to, že v dopisech žádal muzeum a policii o stažení vlajky a uváděl, že by kvůli tomu jinak mohly do muzea vtrhnout radikální skupiny.

Za šíření poplašné zprávy dostal půlroční podmínku. Naopak obvinění kvůli e-mailové výzvě k „defenestraci“ ukrajinských vlajek z budov v Česku ho soudy zprostily. Proti tomuto verdiktu podal dovolání nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.