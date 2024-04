Soud uložil osmiměsíční podmíněný trest aktivistce Liskové

To soudce odmítl. „Není to politický proces. Jste tady, protože jste sdílela nenávistné příspěvky,“ řekl. Lisková se podle něj dopustila podněcování k nenávisti vůči skupině osob a k omezování jejich práv a svobod. Ve vězení by mohla strávit až tři roky. „O vině není pochyb. Příspěvky mohly ve čtenářích vyvolat nenávist, což se také podařilo,“ řekl. Rozsudek není pravomocný. Odsouzená aktivistka se ještě v jednací síni odvolala. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Lisková podle obžaloby zveřejnila či sdílela příspěvky s nenávistným a manipulativním obsahem. V jednom například tvrdila, že Piráti chtějí v Česku přijmout desetitisíce migrantů z muslimských zemí a věnovat jim byty. Pražský městský soud v té souvislosti už loni rozhodl, že Lisková musí Richterové zaplatit 50 tisíc korun za šíření nepravdivého příspěvku. Lisková v úterý řekla, že částku zaplatila, i když text jen sdílela a nebyla jeho autorkou.