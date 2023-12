Sněhové srážky se z jihu Čech přesunuly nad Slezsko. Vznikají závěje

mld, gla

2. 12. 2023 , Aktualizováno 2. 12. 2023 23:18 | Zdroj: ČT24 , ČTK , ČHMÚ

Speciál ČT24 – Česko pod sněhem (zdroj: ČT24)

Sněžení, které komplikovalo hlavně dopravu již v pátek, v noci na sobotu ještě zesílilo a přes den neustávalo. Na šumavských hřebenech hor ležel večer i metr sněhu. V jižních Čechách hejtman vyhlásil kalamitní stav. Večer se sněhové srážky přesunuly na východ země, konkrétně z jižní Moravy hlavně do Slezska, kde se k nim přidal vítr. Dopravu na silnicích přes den zkomplikovaly nehody i nesjízdné úseky. Vlaky nabíraly zpoždění nebo je dopravci odříkali kvůli padlým stromům na kolejích i zasněženým výhybkám. Popadané stromy poškodily i elektrické vedení.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) vyhlásil v kraji kalamitní stav. „Není to žádný stav z krizové legislativy. Spíše upozornit obyvatele, že klimatické podmínky přes snahu všech neumožňují, aby to Jihočeši nepoznali, a aby byli opatrní, když musí ven,“ podotkl. Kalamitní stav znamená, že se nestíhá uklízet nový sníh, kterého na některých místech v regionu napadlo přes noc až tři čtvrtě metru, jinde téměř půl metru. Celý den sněží dál. Po poledni sice chumelení poněkud zesláblo, ale pak opět zesílilo. „Máme na silnicích veškerou techniku silničářů, ale tím, že sněžení neustále pokračuje, tak se ukazuje, že přes veškeré nasazení našich techniků už není úplně možné udržet všechny silnice sjízdné,“ řekl Kuba.

V jižních Čechách napadlo až 75 centimetrů sněhu

V Jindřichově Hradci se projevila kalamita i tak, že před polednem nebyly protažené chodníky. „Byl jsem nakupovat poprvé v životě s hrablem. Musel jsem si proházet kus cesty,“ přiblížil podmínky ve městě vedoucí redaktor jihočeské redakce zpravodajství ČT Aleš Hazuka. V zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou se pod tíhou sněhu zhroutily voliéry pro vodní ptáky. Podle vedení zoo tak vznikla škoda v řádu milionů korun. Pracovníci se snaží zabezpečit zvířata, pro návštěvníky je ale nyní zahrada zavřená. Souvisí to nejen s kolapsem velké voliéry, ale i s výpadky elektřiny, které Hluboká zakouší.

Zhroucená voliéra v Zoo Hluboká

Velké potíže jsou v regionu na železnici. Od noci na sobotu je kvůli sněhu neprůjezdné nádraží v Číčenicích, a proto se zastavil provoz na trati spojující České Budějovice s Plzní. Kvůli sněhu nevyjely vlaky ani na šumavských lokálkách mezi Českými Budějovicemi, Černým Křížem a Strakonicemi a také mezi Táborem a Pelhřimovem. Podle redaktora ČT Pavla Schröttera nebudou jezdit vlaky z Českých Budějovic směrem na Strakonice minimálně do nedělního poledne. Padlé stromy přerušily dopravu na dvou nejstarších elektrizovaných tratí v Česku – mezi Rybníkem a Lipnem i mezi Táborem a Bechyní. Odpoledne spadl strom i na trať z Českých Budějovic do Rakouska, kde byl provoz přerušen i ráno, to však kvůli množství sněhu.

Mnoho sněhu leželo také na silnicích. „Největší problémy jsou na Prachaticku, Českokrumlovsku, Českobudějovicku a Jindřichohradecku. V Prachaticích je i tři čtvrtě metru sněhu, jak je sníh těžký a mokrý, začínají se objevovat i polomy. Sníh neustále dál padá. Je to opravdu kalamitní stav,“ řekla ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Jankovcová. Na silnici II/163 nedaleko Dolního Dvořiště přišli silničáři o jeden z dvou stovek sypačů. Narazil do něj kamion, který jel za ním. Neprůjezdná byla po nehodě několik hodin silnice I/4 u Mirotic. Kamiony dopoledne nemohly dvě hodiny projet po silnici I/20 u Maloviček na Prachaticku, hlavním tahu z Budějovic do Písku a na Plzeň. Od rána zatím eviduje policie kolem 60 nehod, žádnou vážnou. Jihočeští hasiči měli od rána zhruba tři sta zásahů, řekl jejich mluvčí Vratislav Malý. Autobusy podle Jiřího Kafky ze společnosti JIKORD, která v kraji organizuje veřejnou dopravu, vesměs jezdí. „Ale dá se říct, že vůbec ne podle jízdního řádu. Zpoždění autobusů se pohybuje až do jedné hodiny,“ poukázal. Před půl desátou večer řekl, že veřejná doprava se dostane po všech komunikacích. Nejhorší situace na železnici v regionu podle něj v tu dobu byla na Šumavě v okolí Volar, kde byl více než metr sněhu. Bez proudu Potíže jsou i s dodávkami elektřiny. Stromy, které neodolaly váze sněhu, popadaly nejen na silnice a tratě, ale i na elektrické vedení. Podle mluvčího energetické společnosti E.ON Romana Šperňáka bylo bez elektřiny po osmé večer 1500 odběratelů. Šperňák se domnívá, že u některých z nich se nepodaří obnovit dodávku přes noc. Situaci totiž komplikuje špatná dostupnost porouchaných míst. „Jsou to poruchy, které jsou v těžko dostupném terénu, jsou to poruchy v lesních průsecích, kam je velmi složité se dostat i vzhledem k tomu sněhu, který napadl,“ popsal. Dopoledne podle něj bylo bez proudu 10 500 odběratelů, zejména z jižních Čech, nejvíc míst bez elektřiny bylo na Českobudějovicku a Prachaticku. Poruch odpoledne už nepřibývalo tolik jako dopoledne a v noci, počet míst bez elektřiny se tak daří snižovat, sdělil před třetí odpoledne Šperňák. Dopoledne řešila firma poruchy také na Pelhřimovsku a jižní Moravě. Potíže jsou i v dalších regionech. Společnost ČEZ po sněžení v noci na sobotu a v sobotu ráno zaznamenala až 5900 domácností bez elektřiny, nejvíce ve Středočeském kraji, řekla dopoledne mluvčí firmy Soňa Holingerová. V 18:30 uvedla, že počet míst bez proudu klesl během dne na 1600. Odběrných míst má ČEZ celkem 3,7 milionu. Pražská energetika, která dodává proud hlavně v Praze, žádné problémy nezaznamenala, sdělil mluvčí firmy Karel Hanzelka.

Události: Sníh v Česku komplikuje dopravu (zdroj: ČT24)

Nehody zablokovaly D1 i D5 Dostat se z Prahy do Plzně bylo v sobotu ráno obzvlášť komplikované. Nešlo to po dálnici ani vlakem. Železniční koridor se ale podařilo zprůjezdnit. Problém představovaly zasněžené výhybky na nádraží v Ejpovicích, kvůli nimž se musel provoz zcela zastavit. Ranní Západní expres z Plzně do Prahy s odjezdem v pět hodin měl nakonec zpoždění hodinu a půl, spoj v opačném směru necelou hodinu. Déle přetrvávaly potíže na dálnici D5, kde působila práce silničářů či hasičů takřka sisyfovsky. V noci ji nejprve blokovala nehoda kamionu, která se rovněž stala u Ejpovic. Její následky se podařilo ve tři hodiny odstranit, ale zhruba po hodině naboural další kamion nedaleko – na 62. kilometru u Rokycan. Zatímco první nehoda zastavila D5 ve směru na Prahu, druhá ve směru na Rozvadov. U Rokycan se podařilo dálnici zprůjezdnit před devátou dopoledne. Nejiné to bylo mezi Plzní a hranicemi. Sotva se podařilo odstranit následky nehody na 140. kilometru u Kateřiny ve směru na Prahu, vzpříčil se kamion napříč vozovkou na 123. kilometru u Boru ve směru na Rozvadov. Před půl desátou se podařilo přesunout vozidlo tak, že nepřekáželo v provozu, ale zhruba po hodině se dálnice zase uzavřela kvůli jeho odtahu. Od dvou odpoledne je průjezdná odstavným pruhem.

Kolona před nehodou na D5

Po čtvrté odpoledne havaroval poblíž exitu Benešovice na 119 kilometru D5 další kamion, doprava byla omezena do jednoho jízdního pruhu. Kolem 18:30 na D5 u Mýta havaroval kamion a osobní auto na trase z Rozvadova na Prahu. Na místě zasahují záchranné složky. Před místem nehody se vytvářejí kolony. Dálnice je uzavřená, likvidace následků může trvat podle odhadů ŘSD do půlnoci. Nehoda dvou nákladních vozidel ráno zastavila provoz i na dálnici D1. Stala se na 97. kilometru nedaleko Humpolce ve směru na Brno a dopravu narušila zhruba na čtyři hodiny. Průjezdná je D1 od půl jedenácté. Před Humpolcem se vytvořila kolona, která měřila desítky kilometrů. Situaci podle policie zkomplikovali neukáznění řidiči kamionů, kteří zablokovali i levý jízdní pruh. Policie odpoledne informovala, že dálnice D1 je na Vysočině ve směru na Brno na 78. kilometru neprůjezdná. Kamiony zablokovaly celou šíři dálnice, nemohou vyjet ve stoupání, sdělila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková kolem 17:00. Kolona se ale následně začala rozjíždět. Kolony se tvořily i na jiných místech D1, v úseku mezi Kojetínem a Mořicemi v Olomouckém kraji nebo mezi 41. až 78. kilometrem směrem na Brno. Redaktorka ČT Blanka Poulová po jedenácté večer informovala, že dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Sníh a led na silnicích, stromy na kolejích S problémy se sjízdností silnic se potýkali řidiči ve velké části Česka. Do některých středočeských obcí se ráno nedostaly autobusy, podle organizátora Pražské integrované dopravy se kvůli nesjízdným silnicím nepodařilo obsloužit Máslovice, Dušníky nebo Solenice. Později byl problém s obsluhou Ostředku, Lojovic nebo Osečan. Nesjízdné byly i silnice mezi Jílovým u Prahy a Týncem nad Sázavou a z Roztok do Zbečna. Ve středních Čechách Hasiči od sedmé ranní zaznamenali 180 událostí souvisejících s odstraňováním překážek či vyprošťováním aut na silnicích. Policisté ráno zasahovali například u srážky dvou nákladních a dvou osobních aut na silnici I/3 u Pětihost v okrese Praha-východ. Vyžádala si jedno těžké zranění, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Hlavní tah z Prahy na jih musel být kvůli nehodě zhruba na dvě hodiny uzavřen. Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) zatím není důvod vyhlašovat kalamitní stav. Ze západu na východ Během soboty se sněžení postupně přesunovalo ze západu Česka na východ. Zatímco dopoledne tak bylo nejvíce technických zásahů v Jihočeském, Středočeském a Plzeňském kraji, odpoledne nejvíce vyjížděli hasiči v Moravskoslezském kraji. Policie tam řešila stovku dopravních nehod, hasiči asistovali u 36 z nich. Jihomoravští hasiči v sobotu kvůli intenzivnímu sněžení zasahovali u 26 nehod, při nichž se zranilo devět lidí, vyplývá z informací, které hasiči zveřejnili na síti X. V Praze sice sníh nezpůsobil větší dopravní problémy, ale kvůli úklidu dráhy se nárazově mírně zpožďují lety na Letišti Václava Havla. Letiště zůstává v provozu, ale kvůli úklidu dráhy vždy na dvacet až třicet minut přerušuje odlety a přílety, upřesnila jeho mluvčí Klára Divíšková. Jediný zrušený let je ten z Mnichova a zpět do Mnichova – tamní letiště je kvůli kalamitě zavřené.

GALERIE Sníh v Praze + 9 dalších + 9 dalších + 8 dalších

Na Vysočině silnice pokryl sníh i led. U obce Kamenná na Třebíčsku směrem do Tasova zapadl večer do příkopu autobus se 24 lidmi a dvěma řidiči, nehoda se stala na silnici II/390 v lese. Nikdo se nezranil. Jeden člověk se ale zranil při nehodě u Krasoňova na Pelhřimovsku, kde osobní auto narazilo do stromu, řekla krajská policejní mluvčí Čírtková. V Olomouckém i Ústeckém kraji se objevily sněhové jazyky, a ani severu republiky se nevyhnuly problémy s uvázlými vozidly. Kamion se zasekl například u Vysoké na Bruntálsku. Podobné problémy nastaly dokonce i ve větších městech – v Litoměřicích uvázlo nákladní auto v ulici Stará Mostecká. Problémy po 19:00 hlásili policisté na výjezdu z Kojetína na Přerovsku, na dvou kilometrech se tvoří sněhové jazyky, komunikace je neprůjezdná. V Rejvízu na Jesenicku najel do závěje a spadl do příkopu linkový autobus. „Cestovalo v něm dvanáct osob, jedna byla zraněna. Pasažéry jsme evakuovali a přepravujeme ve spolupráci s dobrovolnými hasiči do Jeseníku,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balížová. Hasiči museli vyprošťovat i několik sypačů, které spadly na Šumpersku, Jesenicku a Bruntálsku do příkopů. U nehody autobusu zasahovali hasiči také u Kojetína, podle nich utrpěli dva z devatenácti cestujících lehká zranění. Autobus havaroval i v Pardubickém kraji – v Kunvaldu na Orlickoústecku. Sněžení, které bylo zprvu silnější na jihu republiky, se postupně přesunulo na východ země. Zatímco v Čechách už bylo v jedenáct večer sněžení na většině území občasné nebo slabé a během noci má velmi pozvolna ustávat, na severu Moravy a ve Slezsku ustane zřejmě až ráno. Ve Slezsku se ke sněhovým srážkám přidal vítr. Na řadě míst tak vznikají sněhové jazyky a závěje. Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl sdělil, že kvůli sněžení na dálnice a silnice prvních tříd ŘSD nasadilo veškerou techniku, tedy přes tři stovky vozů. Na údržbu byly podle Mátla nasazeny už od noci na pátek. Podotkl, že 300 vozů zimní údržby má na starosti sedm tisíc kilometrů silnic. Nelze tak podle něj zabránit tomu, aby na některých silnicích zůstával sníh.

Zimní údržba silnice u Stonařova

Dopravní policie: Pokud nemusíte, nevyjíždějte Dopravních nehod je více, než je běžné, a to již druhý den. V pátek zasahovali hasiči u 212, obvykle je jejich asistence potřeba asi u čtvrtinového počtu. Ředitel dopravní policie Jiří Zlý v sobotu po 16:30 informoval, že policie řešila od půlnoci téměř 750 dopravních nehod, což je více než trojnásobek denního průměru. Kvůli sněžení mají hasiči také zvýšený počet zásahů díky takzvané technické pomoci. Jde převážně o odstraňování padlých stromů, které blokují silnice a železnice. Jen za sobotu bylo těchto výjezdů k půl desáté večer 1350, řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Jiří Fröhlich. Běžně je přitom podle něj v průměru těchto výjezdů dvě stě. Výjezdů k dopravním nehodách bylo podle něj v sobotu 240. Zatímco ráno a dopoledne vyjížděli hasiči zejména v Jihočeském kraji, večer se technické problémy podle Fröhlicha přesunuly do Moravskoslezského kraje, dopravní nehody se objevovaly na jižní a severní Moravě a Zlínsku. Fröhlich míní, že k některým nehodám přispěla i lehkomyslnost řidičů. „Někteří kolegové říkali, že na silnicích viděli i řidiče s letními pneumatikami, kteří nebyli schopni vyjet kopec. To je až trestuhodné, že řidiči s letními pneumatikami vyjedou na silnice,“ podotkl. Podle ředitele dopravní policie Jiřího Zlého byla nejkritičtější situace v Plzeňském, Středočeském, Jihočeském kraji a na Vysočině. „Dopravní policisté vyzývají všechny občany České republiky, účastníky silničního provozu, aby pokud nemusejí, nevyjížděli. A v případě, že vyjíždějí, aby měli vozidlo v řádném technickém stavu včetně zimních pneumatik,“ vzkázal. Situaci na cestách kromě počasí komplikují podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) také předjíždějící kamiony. A to i přesto, že na několika úsecích byly nedávno nainstalovány dopravní značky, které to zakazují. Kvůli počasí jsou podle něj od pátku silničáři v plném nasazení. Kvůli sněhu byly posíleny i směny na železnicích.

Brífink ministra Kupky a šéfa ŘSD Mátla k situaci na dálnicích (zdroj: ČT24)

Na železnici jsou po zprovoznění koridoru Praha–Plzeň největší potíže v jižních Čechách. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám přerušila Správa železnic provoz také u Bezdězu, kde předtím museli její hasiči dvakrát odstraňovat padlé stromy. Další strom zastavil – také již podruhé – dopravu na trati z Mladé Boleslavi do Mělníka. Na této trati má příští sobotu skončit zimní provoz, v budoucnu by na ní měly vlaky jezdit jen od dubna do října. Strom leží i na kolejích mezi Jihlavou a Okříšky. „Většinou se daří popadané stromy odstraňovat do hodiny. Naši hasiči jsou v plném nasazení,“ ujistila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Železniční dopravu omezují i další problémy spojené s počasím – zaváté výhybky a poruchy zabezpečovacího zařízení. Dopoledne byl problém s výhybkami i na jednom z nejfrekventovanějších nádraží v Česku – v Kolíně. Kvůli poruše výhybek se zastavila doprava mezi centrem Prahy a Satalicemi a kvůli poruše zabezpečení trvá omezení v okolí Nymburka. Kupka uvedl, že nebyl kvůli počasí zastaven provoz na hlavních železničních koridorech. „Na několika místech evidujeme zdržení ve výši dvaceti minut,“ řekl Kupka. Na lokálních tratích byl podle něj po půl páté odpoledne zastaven provoz na dvaceti úsecích, během dne byl přerušen na celkem 43 úsecích. Aktuálně je provoz podle webu Českých drah přerušen v úseku Nýrsko – Zelená Lhota, kde dopravu zajišťují náhradní autobusy.

Výstraha na nový sníh Český hydrometeorologický ústav vydal na sobotu výstrahu na vydatné sněžení. Již v noci na sobotu napadlo na některých místech na jihu Čech až 75 centimetrů. Pro část jižních Čech platí výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. Pro zbytek Jihočeského kraje a Vysočiny platí výstraha s vysokým stupněm nebezpečí s tím, že může napadnout 30 až 40 centimetrů sněhu za den. Ve velké části republiky kromě severozápadu Čech – kde žádná výstraha neplatí – očekávají meteorologové 15 až 30 centimetrů nového sněhu. Meteorolog ČT Michal Žák po deváté hodině večer informoval, že na Šumavě aktuálně leží na hřebenech hor na některých stanicích přes metr sněhu, v nižších polohách má sněhová pokrývka mezi třiceti a padesáti centimetry. V průběhu dne podle něj spadlo na většině území mezi třemi a osmi litry srážek na metr čtvereční. „Což znamená zhruba pět až dvanáct centimetrů sněhu,“ vysvětlil. Na východě republiky podle něj srážkové úhrny dosáhly až patnácti milimetrů. „To znamená, že tady mohlo napadnout i více než patnáct centimetrů sněhu v průběhu dne,“ dodal.

Výstraha na novou sněhovou pokrývku