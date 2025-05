Sluchátka a mobily na přechodech dělají z lidí „těla bez duše“

V Česku se nedaří výrazně snižovat počty nehod chodců a cyklistů. Ročně jde o víc než sedm tisíc případů. Jedním z faktorů může být to, že při přecházení silnice nebo jízdě na kole měli v uších sluchátka a poslouchali hudbu nebo podcasty. Dopravní odborníci tvrdí, že chodci a cyklisté se sluchátky v uších působí jako tělo bez duše.

„Já když jdu přes přechod, tak se soustředím na provoz a kolikrát si to i zeslabím,“ prohlásil jeden z chodců se sluchátky. „Pokud jede tramvaj, tak tu taky neuslyšíte. Ony ty tramvaje dneska bývají docela tiché ve srovnání s těmi staršími modely, ale na rozdíl od auta řidič tramvaje před vámi neuhne,“ varoval Budský.

Maria původem z Řecka žije dva a půl roku v Praze. Je kondiční trenérka. I proto pravidelně běhá a pravidelně při tom poslouchá muziku. „Jsem vždy velmi opatrná a stejně to mám, když jezdím na kole, což je nebezpečnější. Vždycky se musíš dívat kolem sebe,“ prohlásila.

„Taky se mi stalo, že vyjel ze svého cyklistického pruhu před auto, takže si myslím, že je to nebezpečné,“ přiblížil svou zkušenost profesionální řidič Petr, který za volant usedá denně už přes padesát let. „Podle mě někteří chodci nemají pud sebezáchovy. Když mají červenou, tak někteří chodci vstupují, zřejmě asi mají sluchátka, nevnímají provoz,“ dodal.

Hudbu při jízdě poslouchá i řada cyklistů. Někteří i telefonují přes handsfree. Cyklisté se sluchátky oslovení ČT shodně vypověděli, že provoz, auta i tramvaje slyší. „Ti lidé říkají: Vnímám, slyším, vidím. Jsou přesvědčeni o tom, že to tak je. Ale 360 stupňů můžete vnímat tím, že se díváte a současně posloucháte, ale tady jste se toho sluchu zbavili,“ vysvětlil Budský.

„V lepším případě to skončí, že zakopnu někde o obrubník, ale v horším případě… tam pojede auto nebo cyklista, který nebude respektovat pravidla, tak projedou – a oni nemají šanci na něj zareagovat,“ přiblížil riziko popsaných situací preventista Policejního prezidia Ladislav Beránek.

Statistika dopravních nehod

Statistiku o tom, kolik chodců nebo cyklistů mělo při nehodě sluchátka, policie nevede. Ročně na silnicích zahyne kolem 70 chodců a 40 cyklistů.

Srážek s účastí pěších je kolem tří tisíc a téměř polovinu jich zaviní. U cyklistů počet nehod přesahuje hranici čtyř tisíc, na svědomí mají téměř dvě třetiny.

Nejvíc nehod zaviní chodci kvůli tomu, že náhle vstoupili do silnice – během dvou let šlo o 870 případů. Často také neodhadnou vzdálenosti a rychlost přijíždějícího auta, nebo náhle vstoupili do vozovky z nástupního ostrůvku. V řadě případů podle dopravních odborníků mohlo jít o nehody, při kterých měli chodci v uších sluchátka a nevnímali silniční provoz.