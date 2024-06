Šéf ČT Souček věří, že sněmovna vyšší televizní poplatky schválí

Generální ředitel České televize (ČT) Jan Souček má za to, že sněmovna schválí zvýšení televizních poplatků na 150 korun. Uvedl to ve čtvrtek na konferenci Digimedia. Do dolní komory se mají předlohy dostat ještě před parlamentními prázdninami. Pro případ, že by je zákonodárci neschválili, už Souček avizoval propuštění zhruba desetiny zaměstnanců a omezení původní premiérové tvorby ČT o třetinu.

Podle Součka se financování veřejnoprávních médií šestnáct let neměnilo a je jen spravedlivé, aby k tomu i vzhledem k růstu inflace došlo. V novele se navrhuje zvýšit koncesionářský poplatek o 15 korun, ale na druhou stranu úprava zakazuje reklamu na internetu a omezuje sponzoring. „Domnívám se, že v zájmu zachování stabilního financování médií veřejné služby je to pro dlouhý horizont řešení, které se dá přijmout, které je pro média veřejné služby žitelné,“ prohlásil Souček. Dodal ale, že to není trvalé řešení a časem by se mohl poplatek zase navyšovat, pokud by opět skokově rostla inflace. V případě, že by nedošlo letos k navýšení poplatků, mělo by to dopad na počet zaměstnanců televize a na počet premiér pořadů. Rozpočet ČT by v příštím roce poklesl asi o miliardu, doplnil.