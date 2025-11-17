Sametoví pamětníci umístili ukrajinské vlajky u Okamurova domu, šéf sněmovny to kritizuje


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) rozvěsila skupina Sametoví pamětníci ukrajinské vlajky. Ty jsou také namalované či nasprejované i na chodnících, schodech, sloupech či koších. Událost vyšetřuje policie, potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Okamura po svém nedávném zvolení do čela sněmovny nechal odstranit vlajku Ukrajiny ze sněmovní budovy. Okamura čin Sametových pamětníků kritizoval.

„Je smutné, že si český státní svátek někteří aktivisté připomínají ničením veřejného a soukromého majetku,“ reagoval šéf SPD a sněmovny Okamura. Po 16:00 už ukrajinské vlajky na plotě nevisely, zjistila zpravodajka ČTK na místě. U Okamurova domu stálo policejní auto, na zemi byly stále nakreslené ukrajinské vlajky barevnými křídami.

Policie po 14:00 hodině přijala oznámení o posprejování vozovky, sloupků, koše, chodníku a umístění vlajek v barvách Ukrajiny na plot domu. „Věcí se budeme zabývat, zjišťovat výši škody a následně určíme právní kvalifikaci,“ řekl Daněk. Pokud by šlo o trestný čin poškození cizí věci, konkrétně sprejerství, hrozil by podle Daňka pachatelům trest odnětí svobody až na jeden rok. Vyhodnotí-li čin policie jako přestupek, mohou dostat pokutu.

Vyjadřujeme nespokojenost, říká skupina Sametoví pamětníci

K vyvěšení vlajek se v e-mailu přihlásila skupina, která o sobě uvádí, že jsou pamětníky událostí na Národní třídě v roce 1989 a říká si Sametoví pamětníci. „Nemůžeme zůstat neteční a touto malou akcí vyjadřujeme svou nespokojenost s takovým chováním nových představitelů naší země,“ stojí v prohlášení, které obdržela ČTK.

Okamura nechal ze sněmovní budovy necelý den po svém zvolení předsedou dolní komory odstranit ukrajinskou vlajku. Ta visela na sídle sněmovny od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi.

Politici končící vládní koalice a Pirátů označili Okamurův postup za ostudný, zbabělý či hanebný krok. Okamura své rozhodnutí vysvětlil tak, že plní předvolební slib SPD o tom, že na tuzemských veřejných budovách budou jen české vlajky.

Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura

Výběr redakce

Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

12:01Aktualizovánopřed 16 mminutami
Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

16:04Aktualizovánopřed 28 mminutami
Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

09:20Aktualizovánopřed 41 mminutami
„Třicet šest let svobody.“ Česko si připomíná události 17. listopadu

Minutu po minutě„Třicet šest let svobody.“ Česko si připomíná události 17. listopadu

06:51Aktualizovánopřed 48 mminutami
„Česko není na prodej.“ Demonstrace míří proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů

„Česko není na prodej.“ Demonstrace míří proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů

15:44Aktualizovánopřed 51 mminutami
Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

13:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

10:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Německo zruší omezení na vývoz zbraní do Izraele

Německo zruší omezení na vývoz zbraní do Izraele

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sametoví pamětníci umístili ukrajinské vlajky u Okamurova domu, šéf sněmovny to kritizuje

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) rozvěsila skupina Sametoví pamětníci ukrajinské vlajky. Ty jsou také namalované či nasprejované i na chodnících, schodech, sloupech či koších. Událost vyšetřuje policie, potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Okamura po svém nedávném zvolení do čela sněmovny nechal odstranit vlajku Ukrajiny ze sněmovní budovy. Okamura čin Sametových pamětníků kritizoval.
před 8 mminutami

Minutu po minutě„Třicet šest let svobody.“ Česko si připomíná události 17. listopadu

Po celém Česku si lidé od rána připomínají sametovou revoluci, která ukončila čtyři dekády komunistické diktatury a přivedla zemi k demokracii. Před 36 lety, dne 17. listopadu 1989, ji odstartovalo brutální potlačení pietního průvodu k uctění památky Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939. Řada organizací připravila pietní akce, debaty, přednášky, průvody či koncerty.
06:51Aktualizovánopřed 48 mminutami

„Česko není na prodej.“ Demonstrace míří proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů

Na pražském Staroměstském náměstí se odpoledne sešli lidé na demonstraci spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů. Krátce po začátku protestu prostor výrazně naplnili. Mnozí demonstrující drželi vlajky České republiky, Evropské unie, Ukrajiny i Severoatlantické aliance. Pořadatelé chtějí na akci nazvané Česko není na prodej protestovat proti vznikající vládě, která je podle nich postavená na mafiánském principu.
15:44Aktualizovánopřed 51 mminutami

Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

Pokud by šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl na Národní třídě Radiožurnálu prezident Petr Pavel. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí nabídlo jiného kandidáta. Pokud by Babiš v okamžiku jmenování premiérem vlastnil Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů. Místopředseda ANO Karel Havlíček sdělil, že Babiš je jediným kandidátem.
10:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě

Sametovou revoluci si připomínají i politici, kteří již od rána přicházeli na Národní třídu. Prezident Petr Pavel na místě zdůraznil, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Zášť a zloba podle něho bohužel nepominuly ani 36 let po listopadu 1989. Na Národní třídu dorazily třeba i špičky hnutí ANO v čele se šéfem hnutí Andrejem Babišem, premiér v demisi Petr Fiala (ODS) či zástupci STAN, KDU-ČSL, Pirátů nebo Motoristů.
10:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje vyzdvihovali důležitost vzdělání

Řečníci při pietním shromáždění u Hlávkovy koleje v Praze vyzdvihovali význam vzdělání, přičemž poukazovali na to, že vzdělaní lidé nepodléhají dezinformacím a jsou schopni kritického myšlení i vedení dialogu. Akce se zúčastnil i předseda hnutí SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, jenž před novináři mluvil o tom, že se v tuzemsku podle něj omezuje svoboda.
11:39Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Týden bude chladný, meteorologové varují před náledím

Česko má před sebou chladný týden. Nejvyšší teploty mají být většinou pouze kolem pěti stupňů Celsia. V noci má mrznout, meteorologové proto varovali před tvorbou náledí, následně vydali i příslušnou výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Na horách bude sněžit, sníh nebo smíšené srážky se ale mohou objevit i v nižších polohách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
09:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Zpětinásobit výkon větrných elektráren? Podle vznikající vlády je cíl nereálný

Vládní strategie počítá s cílem, aby v Česku do konce dekády vzrostl výkon větrných elektráren na jeden a půl gigawattu. Za pět let by se tak měl oproti současnosti zpětinásobit. Vznikající kabinet to ale nepovažuje za reálné. Podle zástupců oboru je ovšem řada projektů v přípravě a cíli se pořád ještě lze alespoň přiblížit.
před 7 hhodinami
Načítání...