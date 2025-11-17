Sametoví pamětníci umístili ukrajinské vlajky u Okamurova domu, šéf sněmovny to kritizuje

Na plot domu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) rozvěsila skupina Sametoví pamětníci ukrajinské vlajky. Ty jsou také namalované či nasprejované i na chodnících, schodech, sloupech či koších. Událost vyšetřuje policie, potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Okamura po svém nedávném zvolení do čela sněmovny nechal odstranit vlajku Ukrajiny ze sněmovní budovy. Okamura čin Sametových pamětníků kritizoval.
„Je smutné, že si český státní svátek někteří aktivisté připomínají ničením veřejného a soukromého majetku,“ reagoval šéf SPD a sněmovny Okamura. Po 16:00 už ukrajinské vlajky na plotě nevisely, zjistila zpravodajka ČTK na místě. U Okamurova domu stálo policejní auto, na zemi byly stále nakreslené ukrajinské vlajky barevnými křídami.
Policie po 14:00 hodině přijala oznámení o posprejování vozovky, sloupků, koše, chodníku a umístění vlajek v barvách Ukrajiny na plot domu. „Věcí se budeme zabývat, zjišťovat výši škody a následně určíme právní kvalifikaci,“ řekl Daněk. Pokud by šlo o trestný čin poškození cizí věci, konkrétně sprejerství, hrozil by podle Daňka pachatelům trest odnětí svobody až na jeden rok. Vyhodnotí-li čin policie jako přestupek, mohou dostat pokutu.
Vyjadřujeme nespokojenost, říká skupina Sametoví pamětníci
K vyvěšení vlajek se v e-mailu přihlásila skupina, která o sobě uvádí, že jsou pamětníky událostí na Národní třídě v roce 1989 a říká si Sametoví pamětníci. „Nemůžeme zůstat neteční a touto malou akcí vyjadřujeme svou nespokojenost s takovým chováním nových představitelů naší země,“ stojí v prohlášení, které obdržela ČTK.
Okamura nechal ze sněmovní budovy necelý den po svém zvolení předsedou dolní komory odstranit ukrajinskou vlajku. Ta visela na sídle sněmovny od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi.
Politici končící vládní koalice a Pirátů označili Okamurův postup za ostudný, zbabělý či hanebný krok. Okamura své rozhodnutí vysvětlil tak, že plní předvolební slib SPD o tom, že na tuzemských veřejných budovách budou jen české vlajky.