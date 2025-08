ŘSD vybere most přes Vltavu na Pražském okruhu z pěti návrhů

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybere návrh nového mostu přes Vltavu na úseku Pražském okruhu mezi Suchodolem a Březiněvsí do konce letošního září. Bude volit z pěti variant, které vybrala odborná porota v architektonické soutěži. Silničáři navíc v příštích týdnech spustí soutěž i na most přes Drahanské údolí. Stavba mostu u Suchdolu, která by měla začít v roce 2027, má vyjít na přibližně dvě miliardy korun bez DPH.

Vybraný most bude podle silničářů nejvýraznější částí severní části okruhu. Půjde o téměř 600 metrů dlouhou a 80 metrů vysokou stavbu nad hladinou řeky. Most počítá s třemi jízdními pruhy v každém směru včetně pěší a cyklistické části. K podobě mostu ŘSD vyhlásilo architektonickou soutěž, v níž obdrželo 15 návrhů. Porota složená ze zástupců města, ŘSD, ministerstva dopravy, architektů a expertů ČVUT z nich vybrala pět finálních návrhů, které budou silničáři posuzovat podle jejich technické proveditelnosti, udržitelnosti a odhadovaných investičních i provozních nákladů. Nejvýše se v hodnocení poroty umístil návrh Sdružení Stráský, Hustý a partneři a Studio acht. „Vítězný návrh pokládám za zdařilý. Nejméně zasahuje do scenérie vltavského údolí, nepotřebuje pilíře, které by zasahovaly do břehů. Je to velmi organické a cenné řešení,“ sdělil k návrhu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).