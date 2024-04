Reportéři ČT: Rodiče dětí s autismem často narážejí na systém

Své o tom vědí manželé Káňovi. Jejich čtyřletý syn Štěpánek působí jako každé jiné čtyřleté dítě. Někdy si ale sedne na místo a hodinu sebou kýve, protože ho to uklidňuje. Někdy se zase zavírá do koupelny, protože miluje tmu. Uvnitř pak stráví klidně opět hodinu, popsal jeho otec František Káňa. Štěpánek mívá navíc tendenci k sebepoškozování, kdy si během záchvatů strká předměty hluboko do krku. „Musíme být neustále ve střehu,“ řekla jeho matka Šárka Káňa.

Péči o Štěpánka tak provází probdělé noci či náhlé záchvaty pláče a křiku. „Celý ten váš život jako by se ztratil. Protože vy musíte žít život toho dítěte,“ dodal Káňa.

Káňovým dlouhé měsíce nepřišla žádná rada ani pomoc. Systém je přetížený a nedostatek je v něm všeho od poradenské péče, která by rodinu v prvotním šoku podržela, po dětské psychology a psychiatry. Nejsou ani místa ve speciálních školkách a školách. Přitom čím dřív se s dítětem s poruchou autistického spektra začne pracovat, tím spíš přijdou alespoň nějaké pokroky. Štěpánek se ale teprve nedávno dostal k psychiatričce. Do školky nechodí, protože ho nikde zatím nechtěli.