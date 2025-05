Reklama na alkohol by mohla čelit přísnějším pravidlům

„Jsou tam varianty – úplný zákaz do nějaké hodiny nebo omezení typu reklamy. Samozřejmě nejkontroverznější jsou významné sportovní přenosy, protože je to v nějakou hodinu a ještě to sleduje celá rodina,“ vysvětluje vládní poradce a člen pracovní skupiny Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jindřich Vobořil, který prosazuje i přísnější pravidla pro reklamu na produkty s vyšším obsahem alkoholu.

Výrobci poukazují na to, že mají i vlastní etické normy nad rámec zákona. Ten zakazuje reklamou přímo cílit na děti nebo je zobrazovat s alkoholem, použít ji ve spojitosti s řízením nebo vytvářet dojem, že nápoj přispívá k úspěchu. Kontrolní orgány řeší jednotky stížností ročně, sankce jsou ojedinělé.

„Je to téma, kterému se musíme věnovat. Obávám se, že v tomto volebním období už se k legislativní úpravě reklamy nedostaneme,“ podotýká členka zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Renáta Zajíčková (ODS). „Nejde jen o to, jestli regulovat reklamu a jak, aby to bylo efektivní, ale třeba se podívat také na to, jak tyto věci danit,“ míní předseda mediálního výboru sněmovny Patrik Nacher (ANO).

Třeba Praha letos zakázala umisťovat reklamu na alkohol na vozy MHD – z posledních tramvají má zmizet příští rok na jaře.