Sklony k nevyžádanému sexu má asi desetina Čechů

Alespoň jednu z neobvyklých sexuálních preferencí, které by mohly vést k nevyžádanému sexuálnímu kontaktu, má 8,8 procenta Čechů. Vyplývá to z průzkumu CzechSex, který uskutečnil Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) spolu se Sexuologickým ústavem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Nejčastěji jde o preferenci ke znásilnění, znehybnění sexuálního objektu či nekonsenzuálnímu sadomasochismu.

„Nepřinášíme úplně komplexní data o parafilních preferencích v České republice, protože jsme měli omezené množství otázek v této oblasti. Nicméně byly vybrány a zjišťovali jsme prevalenci takových parafilií nebo preferencí, které by v případě realizace, tedy že by se člověk podle své preference choval, mohly vést k nějakému nekonsenzuálnímu problematickému sexuálnímu kontaktu,“ vysvětlila vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervenci NUDZ Kateřina Klapilová.

To, že by se dopustili sexuálního chování proti vůli jiného člověka, přiznala v dotazníku dvě procenta respondentů – parafiliků z nich byla necelá třetina. Ze sexuálně motivovaného trestného činu bylo usvědčeno půl procenta respondentů – z toho bylo parafiliků čtyřicet procent.

V minulých letech vznikly podpůrné internetové stránky pro lidi s parafilií, krizová linka a také speciální podpůrně-terapeutický program Parafilik, který vyvinul NUDZ. Do pilotní části se zapojilo 150 lidí. Z dat podle lékařů vyplývá, že se u nich oproti dalším kontrolním skupinám významně snížilo riziko budoucího výskytu problematického nebo delikventního chování. Zvýšila se u nich také kvalita života a snížily se problémy spojené s ovládáním sexuálních impulzů. Pomoc nabízejí také nové terapeutické skupiny Sexuologického ústavu VFN.

Do průzkumu CzechSex bylo nashromážděno 4660 odpovědí prostřednictvím internetu a 2009 odpovědí osobním dotazováním. Zúčastnilo se ho 6669 respondentů ve věku od 18 do 75 let. Dotazování se uskutečnilo od prosince 2023 do března 2024.