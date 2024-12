Přehrada v Nových Heřminovech získala územní rozhodnutí

Námitky ekologických organizací podle Výborného ministerstvo pro místní rozvoj v územním rozhodnutí většinou nezohlednilo až na drobnosti, jakou je například povinnost biologického dozoru při stavbě vodního díla. S harmonogramem dalšího postupu chce Výborný veřejnost seznámit na tiskové konferenci v prvních dnech nového roku.

„Počítá se s výstavbou v letech 2027 až 2032, respektive 2033, kdy by to dílo mělo být finálně uvedeno do provozu,“ sdělil Výborný s tím, že v rámci stavebního řízení už nehrozí zdaleka tak masivní obstrukce, jako tomu bylo v případě řízení k územnímu rozhodnutí.