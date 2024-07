Příznivci Peterkové dostali podmínku za vysazené dveře a nadávky u soudu

Soudkyně Daniela Reifová dále obvinila skupinu z vyvolávání prostředí strachu a polarizace společnosti. „Obžalovaní nemají náhled na svoji trestnou činnost,“ dodala. Psychologické poradenství by podle soudkyně mohlo pomoci zjistit příčiny jejich jednání, odbourat násilí a začlenit je zpět do společnosti. Podmíněné tresty označila za výchovné, peněžité tresty pak za symbolické.

Odešli i jeho dva spoluobžalovaní. Jednání pak pokračovalo v jejich nepřítomnosti. K soudu dorazila i skupinka jejich podporovatelů. Ti se ale do síně většinou nedostali, a to kvůli omezené kapacitě.

Na odpolední část jednání dorazila i Peterková. Prohlásila, že je Vávrovou zmocněnkyní a důvěrnicí. Požadovala po soudkyni, aby jí vysvětlila, jak je prý možné, že jednání pokračuje bez obžalovaných. Po několika výzvách k utišení, které neposlechla, ji stráž také vyvedla.

Případné odvolání bude trojice moci řešit až po obdržení písemného verdiktu. Státní zástupce se svého práva na odvolání vzdal.

Šiřitelka poplašné zprávy

Samotná Peterková je nyní obžalovaná za šíření poplašné zprávy, a to kvůli výroku, že po nástupu Petra Pavla do úřadu prezidenta bude v České republice vyhlášen výjimečný stav. Bývalé novinářce a aktivistce za to hrozí až pět let ve vězení. Vinu odmítá.