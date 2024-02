Případů černého kašle rychle přibývá. Nejvíce jsou ohroženi novorozenci

V Česku letos rychleji přibývá nemocných s černým kašlem. Od začátku roku laboratoře potvrdily přes 630 případů, z toho jenom na jihu Čech stovku. To je třikrát více než za celý loňský rok. Dávivý černý kašel je převážně mezi dětmi a středoškoláky. Těžkému průběhu onemocnění zatím brání hlavně očkování dětí.

Třeba na českobudějovickém Biskupském gymnáziu se potvrdily čtyři případy černého kašle – onemocněli studenti ve dvou třídách. Na týden tak museli do izolace, inkubační doba ale trvá až tři týdny. Další studenti se sice normálně učí, hygienici ale doporučili škole opatření. „Neslučovat třídy, dodržovat hygienické zásady, často větrat a dávat pozor, jestli se nějaké případy neobjeví,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Michaela Kudláčková.

Na přelomu ledna a února se situace v Česku zhoršila. Jenom na jihu Čech za minulý týden přibylo 38 případů. „Jsou to středoškoláci. Ve skupině 15 až 19 let máme nejvyšší výskyt, ale i na základních školách,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová.

Černý kašel trápí lidi zejména večer a v noci. Navíc trvá dlouho – někdy týdny, ale klidně i tři měsíce. „Kašlou, nemůžou se nadechnout. Ten kašel je hrozně úporný, ke konci až s takovým zajíknutím,“ popsala dětská lékařka Petra Broussaud. Dodala, že u ní v ordinaci mají zachycené dva případy černého kašle. „Myslím ale, že to číslo bude výrazně vyšší,“ řekla.

Na stavební průmyslovce v Českých Budějovicích dostali černý kašel dva studenti. „Teď na začátku února máme jeden případ. Zatím to vypadá dobře, další signály nemáme,“ řekl ředitel SPŠ Stavební Vladimír Kostka.

Strašák hlavně pro novorozence

Základní očkování je do deseti let, pak imunita mizí. Nejvíce ohrožené jsou malé děti, především novorozenci. „Okolí dítěte může novorozence infikovat, proto se doporučuje v rámci rodin očkování v dospělosti,“ vysvětlila Kotrbová.

Přesto, že je teprve polovina února, na jihu Čech už hygienici potvrdili sto případů, to znamená třikrát více než za celý loňský rok. Průběh onemocnění ale naštěstí není vážný.

Vysoké číslo nakažených hlásí také Vysočina. Od začátku roku tam onemocnělo černým kašlem 92 lidí, z toho asi polovina na Jihlavsku. „Rodiče spoléhají na to, že je proočkovaná populace, mají falešný pocit jistoty, že jich se onemocnění netýká, ale v současné době proočkovanost klesá. Spoléhat na to, že bude dítě chráněno všemi dalšími očkováními, to už neplatí,“ upozornila primářka dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod Magdalena Chvílová Weberová.

Nejen kvůli černému kašli, ale i nárůstu dalších respiračních onemocnění se do nemocnic vrací roušky a také se omezují návštěvy.