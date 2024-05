Přežila Osvětim, pak se usídlila v Izraeli. Hana Sternlichtová pokřtila knihu vzpomínek

Na českém velvyslanectví v Tel Avivu pokřtili anglické vydání knihy pražské rodačky Hany Sternlichtové, která přežila nacistické koncentrační tábory. Její vzpomínky už vyšly hebrejsky i česky a teď míří za globálním publikem pod názvem The Girl from Terezin, tedy Dívka z Terezína. Den památky šoa a hrdinství, který připadl na pondělí, si lidé připomněli na desítkách míst napříč Českem.

Hana Sternlichtová se narodila v Praze. Zažila čtyři československé prezidenty a čtrnáct izraelských premiérů. V dětství jí ale do života osudově vstoupily jiné adresy: Terezín a pak Osvětim.

Přežila, ale rodina zůstala jen vzpomínkou. „S tatínkem jsem se už neviděla. A s maminkou vlastně také ne. Já jsem stála v tom pětistupu a viděla jsem, jak Mengele posílá jednou rukou doprava, jednou doleva,“ popisuje hrůzné zážitky Sternlichtová.

Původně otcovy vzpomínky přeložila pro svoje děti

Roku 1949 odešla do Izraele. Teď jí v angličtině vychází kniha. Zdravici zaslali i její čeští přátelé a známí, včetně českého prezidenta Petra Pavla.

Když po válce našla deníky svého otce, rozhodla se, že je přeloží do hebrejštiny pro své děti. Ty jí poté poradily, aby k otcovým vzpomínkám přidala i ty svoje. „Tak jsem je připsala a tak vyšla ta knížka,“ vylíčila na křtu knihy Sternlichtová.

Mezi krajanskou komunitou v Izraeli žije stále několik desítek lidí s osobní zkušeností z dob holocaustu. „Jsou to neuvěřitelně vitální lidé, většinou to jsou ženy, kterým je přes devadesát let, a člověk by jim ten věk vůbec nehádal,“ podotýká česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.