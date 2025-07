Prezident Pavel udělil čtyři milosti

Pavel omilostnil i matku sedmi dětí

Další ženě prezident prominul dva nepodmíněné tresty odnětí svobody v celkové délce devatenácti měsíců za neplacení výživného, a zbytek peněžitého trestu ve výši zhruba sedmi tisíc korun za přečin pomluvy.

„Hlava státu přihlédla k tomu, že omilostněná žena se jako samoživitelka stará o svých sedm dětí ve věku od jednoho do devíti let. Nikdo jiný, kdo by se o děti mohl postarat, pokud by žena nastoupila do výkonu trestu, přitom v rodině není,“ uvedla hradní kancelář s tím, že by děti jinak musely do pěstounské či ústavní péče a patrně by byly rozděleny, protože přijetí takto velké sourozenecké skupiny není možné.

I v tomto případě udělení milosti podpořil také příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a sociální pracovnice oblastní charity, která s rodinou dlouhodobě spolupracuje.