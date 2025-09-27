Česká televize dává před volbami prostor i představitelům uskupení, která se v předvolebních průzkumech neumísťují na žádném z prvních osmi míst. Pozvání do čtvrtého dílu debatní série Politické spektrum přijali zástupci čtyř subjektů: Pavel Trčala (Moravské zemské hnutí), Jiří Paroubek (Česká suverenita sociální demokracie), Miroslav Sládek (Česká republika na 1. místě!) a Petr Cibulka (Volte Pravý Blok www.cibulka.net).
Předvolební debata: Moravské zemské hnutí, Česká suverenita sociální demokracie, Česká republika na 1. místě! a Volte Pravý Blok www.cibulka.net
58 minut