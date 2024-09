Praha má dokonalou ochranu před velkou vodou, říká ředitel Povodí Vltavy

V době, kdy v nejpostiženějších oblastech Česka napršelo v uplynulých dnech více než pět set milimetrů, se s největšími problémy v oblasti nejdelší české řeky potýkají podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly jižní Čechy. Ten v Interview ČT24 sdělil, že podle pondělních informací by na Šumavě mělo padnout dalších až osmdesát milimetrů srážek. Déšť podle něj zasáhne jak levostranné, tak pravostranné přítoky Vltavy. Uklidnil však, že v rámci příprav bylo uvolněno dostatečné množství objemu nádrží na Vltavě a alespoň v Praze tedy výraznější problémy neočekává.

Odezva na další srážky do „zcela nasyceného“ povodí bude podle něj velmi rychlá. Uvedl, že zvyšování průtoků některých řek je k pondělnímu večeru značné. „Dokud povodeň opravdu celá neodezní a dokud nebudeme vědět, že další srážky již nepřijdou, rozhodně nemůžeme tvrdit, že to máme za sebou. Povodeň trvá,“ dodal.

Kubala se domnívá, že nejkrizovější chvíle k pondělnímu večeru ještě „nejsou za námi“. Upřesnil, že nejhorší situace je v jižních Čechách. „V podstatě po celou dobu této povodně se nejhorší věci odehrávají tam. Jednou je to na řece Malši, potom na řece Blanici, teď na Lužnici a Nežárce,“ vyjmenoval Kubala, podle kterého se srážky vrací z Jeseníku a Beskyd zpět do jižních Čech.

Na základě předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu Povodí Vltavy očekává, že pršet bude ještě asi dva dny. Povodí podle svého ředitele disponuje predikcemi srážek, které ukazují, že v Novohradských horách by mělo spadnout do padesáti milimetrů srážek a „možná do sedmdesáti až osmdesáti milimetrů na Šumavě“. Podle Kubaly se ukazuje, že déšť zasáhne jak levostranné, tak pravostranné přítoky Vltavy.