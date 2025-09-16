Ceny energií se často objevují v programech stran a hnutí, která chtějí uspět v říjnových sněmovních volbách. Na jádru jako základním zdroji tuzemské energetiky se shodují politici jak koaliční, tak ti opoziční. Zástupci stran jsou vesměs za jedno v tom, že by se měly přehodnotit i cíle Evropské unie v rámci takzvané zelené politiky. Cenami energií se mimo jiné zabývala i předvolební debata o průmyslu, kterou Česká televize odvysílala v úterý 9. září.
Politici v programech lákají i na dostupné ceny energií
3 minuty