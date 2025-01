Politici dostanou lednové výplaty až o tři týdny později

Podle ministra se tak platy jen vypočítají s určitým zpožděním. Obvyklý únorový termín lednové výplaty by se tak posunul na jiný den.

Jurečka je přesvědčen, že prezident novelu po uplynutí příslušné lhůty podepíše a novela bude platit nejpozději v posledním únorovém týdnu, aby podle ní účtárny mohly postupovat a výplaty vystavit i odeslat. „Následně (po prezidentově podpisu) novela může být vydána ve Sbírce zákonů, a účtárny tak budou schopny vypočítat platy za leden. Nejzazším dnem, kdy lze výplatu provést, je podle zákona 28. únor 2025. Protože máme za to, že je tento termín reálný, ministerstvo práce nyní nebude předkládat žádnou jinou úpravu,“ sdělilo tiskové oddělení resortu.

Ministerstvo práce informovalo, že nebude připravovat zvláštní řešení kvůli vyplacení lednových platů politiků, soudců a státních zástupců. Vedení úřadu věří tomu, že se výplaty za první letošní měsíc do konce února stihnou. Výplatní termín se jen odsune.

Nejednota v koalici

Jurečka ve středu při příchodu do Strakovy akademie řekl, že chce o platech ústavních činitelů mluvit na jednání vlády. Kritizoval například fakt, že vládní návrh novely v horní parlamentní komoře nepodpořil ani jeden senátor hnutí STAN.

„Já jsem nepochopil to finální rozhodnutí. Jestliže jsou věci, které se dohodnou koaličně, tak koaličně mají fungovat a jednotlivé strany mají zabezpečit přenos těchto informací, ať už poslancům, nebo senátorům,“ uvedl Jurečka.

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) říká, že komunikace se spolustranickými senátory probíhá dostatečně. „Nicméně senátoři jsou svým způsobem trochu autonomní jednotka. Vyjádřili svůj názor tímto způsobem. My nad tím můžeme být možná smutní, ale to je tak všechno, co s tím teď můžeme dělat.“ Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) výsledek hlasování v horní komoře nechtěl komentovat.

Šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS) na dotaz, zda bude chtít situaci řešit, odpověděl, že to nechá na koaliční jednání. „Ale myslím si, že pan vicepremiér Jurečka měl naprostou pravdu.“