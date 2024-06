Policii a hasičům chybí dvě miliardy na provoz

V bezpečnostních sborech panuje nejistota – policistům a hasičům stále chybí na provoz zhruba dvě miliardy korun. Zatím se shodují v tom, že přes léto vydrží. Pak ale můžou přijít problémy. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) to odmítá. Věří, že do srpna ve vládě dohodne peníze na dorovnání rozpočtů. Od července se policistům vrací příspěvek na stravu.

Bojují se zločinci i s přírodními živly. A teď i s vlastním rozpočtem. Už od ledna hasiči i policisté vědí, že na celý rok nemají dost peněz. To se doteď nezměnilo. „Česká policie má v tuto chvíli v oblasti provozu deficit asi 1,4 miliardy,“ upozorňuje policejní prezident Martin Vondrášek. Šéf hasičů Vladimír Vlček pro změnu hovoří o chybějících 750 milionech.

Kvůli tomu se podle odborů omezují třeba investice. U řady policistů pak prý převládá nejistota. „Pokud policie nedostane peníze, tak se muže stát, že bude muset částečně omezovat nějaké služby,“ říká předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič.

„Ty peníze potřebujeme získat co nejdříve, abychom v tom krátkém fiskálním roce byli schopni uhradit energie, nájemné, znalečné, tlumočné,“ vypočítává Vondrášek. „Může to způsobit ve druhé polovině roku samozřejmě výrazné problémy, pokud by k posílení rozpočtu nedošlo,“ přidává se za hasiče Vlček.

Odbory chtějí navýšení platů

Rakušan očekává zásadní rozhodnutí vlády do srpna. „Pokud bychom se měli dostávat do problémů, tak to není teď, bylo by to třeba v říjnu. Proto letní měsíce na posílení kapitoly vnitřní bezpečnosti určitě stačí,“ ujišťuje vicepremiér.

Odbory kromě dorovnání peněz na provoz požadují i navýšení platů alespoň o deset procent. A to ještě letos. „Pokud k tomu nedojde, tak se připravujeme na dlouhodobé protesty před Úřadem vlády,“ avizuje Machovič.