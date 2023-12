Policie loni řešila desítky krádeží uměleckých děl. Navracení by měla zrychlit nová dohoda

Policisté se za loňský rok zabývali 166 případy krádeží uměleckých děl, ale zpět k majitelům se jich podařilo vrátit jen dvanáct. Proces navracení předmětů by měla pomoci zrychlit nová dohoda, kterou česká policie uzavřela s ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. Zloději během posledních let změnili strategii. Zatímco dříve je lákaly špatně zabezpečené církevní stavby, nyní to jsou byty a rodinné domy.