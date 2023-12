Dohoda památkářů, policie a ministerstva má usnadnit boj proti nelegálnímu obchodování s kulturním dědictvím

Ukradených památek – soch, obrazů, šperků nebo vybavení kostelů – je od 90. let tisíce a nedaří se je vypátrat. Mnoho z nich se přitom objevuje v nabídkách na černém trhu. Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a zástupci policie ve čtvrtek podepsali dohodu, která má za cíl zrychlit a zjednodušit proces navracení nezákonně vyvezených kulturních statků. Dohoda usnadní boj právě proti nelegálnímu obchodování s kulturním dědictvím a navazuje na již využívaný model jeho ochrany, informoval ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Socha svatého Jan Evangelisty po čtyři století zdobila kazatelnu v pražském kostele svatého Štěpána. „Byla odcizena spolu s dalšími třemi soškami, ty se bohužel dodnes nepodařilo vypátrat, ale tato se objevila na trhu, kde byla zachycena, v Rakousku,“ uvedl diecézní konzervátor z pražského arcibiskupství Vladimír Kelnar. Jednání se soukromými majiteli, kteří se ji snažili na internetu prodat, trvala dva roky.

Před téměř čtyřiceti lety zase zmizela z kaple v Jaroměři socha svatého Zachariáše. Do města se vrátila v létě. Zloděj sochu ukradl v roce 1985, nejvíce se ale hlavně kostely vykrádaly po revoluci. „Nebyly dostatečně zabezpečené a v odlehlých oblastech opravdu probíhaly nájezdy zlodějů,“ popsala generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Cenné předměty se pak rychle dostávaly na západ. Do dneška se objevují na internetových aukcích. „Třeba i u pachatelů, kteří se opakovaně dopouštěli majetkové trestné činnosti, jsme při domovních prohlídkách nacházeli i tyto předměty. V současné době se zpravidla jedná o krádeže pachateli, kteří vědí, co a proč kradou, jakou to má hodnotu,“ popsal policejní prezident Martin Vondrášek.

Dopátrat se daří jen minimum. Pomáhá k tomu společná databáze policie a památkářů. V ní si může každý prohlédnout, jestli doma nemá kradené dílo. V seznamu je jich téměř devatenáct tisíc.