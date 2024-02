Peníze pro nepedagogické pracovníky bude řešit vláda. Je potřeba 800 milionů, řekl Bek

Pokryto podle Beka není celkem 2500 úvazků, z toho pět set z nich je možné financovat z krajské rezervy. Ke stávce školských odborů ministr důvod nevidí, argumentuje mimo jiné poměrem osmdesáti tisíc zaměstnanců ve školství ke dvěma tisícům nepokrytých úvazků.

Ředitelé škol byli podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka po obdržení rozpisu rozpočtu rozladění. Podotkl, že situace by se měla uklidnit, pokud se dofinancují pozice nepedagogů. Stávka je podle Dobšíka stále ve scénáři odborů. „Zatím jsme to odstínili a to odstínění pokračuje. Uvidíme, jak to dopadne u pana premiéra,“ doplnil Dobšík.