Pavel chce dělat politiku, která je hodnotově orientovaná, v níž nejde o ego, říká Lebeda

Prezident Petr Pavel v pátečním rozhovoru pro Českou televizi nevyloučil, že se za necelé čtyři roky pokusí ve volbách obhájit svůj mandát. Ředitel odboru vnitřní politiky Hradu Tomáš Lebeda v pondělním Interview ČT24 uvedl, že by další působení Pavla bylo pro Česko přínos. Podotkl, že prezident usiluje o hodnotově orientovanou politiku, kde nejde o ego politika. Podobní lidé se na tuzemské politické scéně dle jeho slov nenacházejí snadno. Za sebe svůj první rok v nové pozici po přesunu z akademické sféry vnímá pozitivně.

„A priori by člověk samozřejmě neměl vylučovat nic,“ odpověděl v rozhovoru Pavel na otázku, zdali vylučuje opětovnou kandidaturu.

S tím, že prezident během svého prvního roku ve funkci několikrát zopakoval, že s prvním mandátem skončí, Lebeda úplně nesouhlasí. „Myslím si, že to neříkal tak důsledně, jak to možná v médiích vypadalo. On říkal, že se uvidí a že o tom zatím nepřemýšlí. Ten posun je tam dle mého názoru neznatelný, ale vždy záleží na tom, které sdělení média vyakcentují. Myslím si, že pan prezident nad tím uvažuje tak, že doba, kdy se o tom bude rozhodovat, teprve přijde.“

Z Pavlova pátečního vyjádření vyplynulo, že se bude o případné účasti v dalších volbách rozhodovat na základě politické a společenské situace. A podle toho, jak se mu bude dařit naplňovat jeho priority.